In der Vergangenheit gab es zwischen der Wallikerstrasse und der Weidstrasse bereits diverse Rohrbrüche. Um weitere zu verhindern, sollen die Wasserleitungen – sie sind über 50 Jahre alt – ersetzt werden. Es handelt sich um zwei parallel verlaufende Wasserleitungen, welche die Reservoire Pfaffberg und Bergholz mit dem Dorf verbinden. Die beiden Wasserhauptleitungen liegen teilweise in der Wiese und im Wäldchen beim Mühleweiher und sind im Schadenfall äusserst schwierig zu finden, wie die Werkkommission Pfäffikon in einer Medienmitteilung schreibt. Sie werden neu entlang der Wallikerstrasse auf einer Länge von 110 Meter in den angrenzenden Fussweg verlegt. In der Fortsetzung verlaufen sie neu auf einer Länge von rund 200 Meter in der Weierwiesstrasse. Die neuen Leitungen werden vollständig mit Betonkies umhüllt werden.

Arbeiten dauern drei Monate



Die Abwasserleitungen sollen im Zuge der Arbeiten mittels Innensanierung wieder instand gestellt werden. Gleichzeitig soll die Weierwiesstrasse, welche sich teilweise in Privatbesitz befindet, auf Kosten der Eigentümer erneuert werden, schreibt die Werkkommission weiter.



Die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitungen belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 470‘000 Franken. Die Werkkommission hat einen entsprechenden Kredit gesprochen. Für die Instandstellung der Abwasserleitungen hat die Betriebsleitung der Gemeindewerke einen Kredit von . 90‘000 Franken bewilligt. Die Arbeiten sollen Mitte März beginnen und drei Monate dauern.