Temperaturen bis gegen 30 Grad sind gegen Ende Woche prognostiziert. Perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Kinoabend unter freiem Himmel. Das Kino Open am Pfäffikersee zeigt bis am Samstagabend jeden Tag einen anderen Film auf der Leinwand am Seequai. Filmstart ist jeweils um 21:30 Uhr. So bleibt davor auch noch genügend Zeit für einen kühlenden Sprung in den See.

Auch für Verpflegung ist gesorgt. Von einem rassigen Curry über eine klassische Bratwurst vom Grill bis zu einer süssen Crêpe gibt es alles, was das kulinarische Herz begehrt.

Programm Kino Open 2018 Dienstag, 10. Juli 2018

Je vais mieux (F 2017, F/d, 86 min) Mittwoch, 11. Juli 2018

Dieses bescheuerte Herz (D 2017, D, 104 min) Donnerstag, 12. Juli 2018

C'est la vie - Das Leben ist ein Fest (F/Ka/Be 2017, D, 115 min) Freitag, 13. Juli 2018

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (D 2018, D, 110 min) Samstag, 14. Juli 2018

Breathe - Solange ich atme (GBR 2017, D, 118 min)