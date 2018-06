Vor zwei Jahren konnte das Kino Open am Pfäffikersee noch mit einem speziellen Programm aufwarten: Es zeigte die Spiele der Fussball Europameisterschaft auf einer der grössten Public-Viewing-Leinwände der Schweiz. Obwohl das gemäss OK-Präsident Thomas Lüthi ein Erfolg war, könne es jetzt, wo mit der Weltmeisterschaft ein noch grösseres Turnier läuft, nicht wiederholt werden.

Der Grund ist einfach: Die Anspielzeiten sind mit 16 und 20 Uhr zu früh angesetzt. «Es ist nicht dunkel genug, um die Spiele mit unserem Projektor unter freiem Himmel zu zeigen», sagt Lüthi. Doch das stört ihn nicht besonders: «So kann man zuerst zu Hause oder sonstwo Fussball schauen und danach um 21.30 Uhr bei uns am See einen guten Film geniessen.»

Ein spezielles Programm sei dann in einem Jahr wieder geplant. «Dann feiern wir die zwanzigste Ausgabe des Kino Open. Wir machen uns bereits Gedanken, wie wir das gestalten könnten, spruchreif ist aber noch nichts», sagt Lüthi.

Günstiger im Vorverkauf

Was das Programm angeht, setzt das siebenköpfige Komitee auf Bewährtes: Sieben Blockbuster-Filme sowie je einen Arthouse- und einen Kinderfilm. «Ich denke gerade mit dem neuesten Film der ‹Ocean's›-Reihe, der Neuverfilmung des Klassikers ‹Mord im Orient-Express› und dem Kinderfilm ‹Jim Knopf› bieten wir sehr gute Filmkost», sagt Lüthi.

Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Bis zum 30. Juni erhält man die Tickets um vier Franken vergünstigt. Eine Prognose und ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist für Lüthi aber noch nicht möglich. «Etwa die Hälfte der Besucher nutzt den Vorverkauf, die andere Hälfte entscheidet sich spontan.»

Direkter Draht zu Meteoschweiz

Für die Entscheidung ist natürlich auch das Wetter massgebend – nur 150 der insgesamt 1000 Sitzplätze sind gedeckt. Auch wenn unter Dach Konsumationspflicht besteht, seien diese Plätze jeweils schnell ausverkauft, sagt OK-Präsident Lüthi. «Falls es regnen sollte, sind die Besucher der ungedeckten Plätze meist gut vorbereitet.»

Die Organisatoren stehen in direktem Kontakt mit Meteoschweiz. «Sie können uns sehr genau melden, wenn etwas Gröberes im Anzug ist», sagt Lüthi. Bei Sturm- oder Gewittergefahr werde die Vorstellung abgesagt. «Sicherheit geht immer vor.»

Kino Open am Pfäffikersee vom Freitag, 6. Juli, bis Samstag, 14. Juli, am Seequai Pfäffikon. Vorverkauf unter www.kinoopen.ch, in der Buchhandlung Helen Keller, bei der Raiffeisenbank Zürcher Oberland in Pfäffikon oder im Top-Fit Fitnessclub.

Züriost verlost 2x2 Tickets für den Film «Wunder» am 9. Juli. Schreiben Sie uns eine Mail an wettbewerb@regio.ch. Einsendeschluss ist der 3. Juli 2018.