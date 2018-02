Die EVP Pfäffikon hat einen bisherigen Kandidaten für die Schulpflege und einen neuen Kandidaten für die Wahl in den Gemeinderat aufgestellt. (Archivbild: Nicolas Zonvi)

Die EVP Pfäffikon empfiehlt den Wählern für die Gemeindewahlen 2018 acht Personen, die sich während den kommenden vier Jahren laut der Partei für eine gute Dorfgemeinschaft engagieren wollen. Neu für den Gemeinderat steht Alex Kündig zur Verfügung. Der Elektroingenieur und Leiter Informatik war 16 Jahre in der Werkkommission, seit 2012 als deren Vizepräsident.

Einsatz für «solide Finanzpolitik»

Schulpräsident Hanspeter Hugentobler will gemäss Mitteilung sein Engagement für eine starke Pfäffiker Volksschule mit Zukunft fortsetzen und auch das bisherige Schulpflegemitglied Elisabeth Weidmann steht zur Wiederwahl zur Verfügung. Daniel Sigrist ist seit 2017 in der RPK und setzt sich als Wirtschaftsinformatiker im Finanzbereich gerne auch während den nächsten vier Jahren für eine solide Finanzpolitk ein.

Neu für den Einsatz in der Werkkommission steht Elektroingenieur Christian Weidmann bereit und für die Sozialbehörde kandidiert Elisabeth Jucker. Kirchenpflegepräsidentin Margrit Hugentobler will sich auch in den kommenden vier Jahren für eine lebendige Zukunft der reformierten Kirche Pfäffikon einsetzen. Als Mitglied der Kirchenpflege kandidiert Maria Bertschi Steiner. zo