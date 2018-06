Der Ustermer Phil Lutz organisiert in seiner Freizeit Parties in Zürcher Clubs. Nun auch in Pfäffikon. (Foto: Seraina Boner)

Ausgiebig feiern und dennoch ausgeschlafen in den Sonntag starten? Dieses Szenario ist bei einem «Daydance» durchaus realistisch: Gefeiert wird bei diesem Partykonzept nämlich bereits ab 14 Uhr. Idealerweise bei schönem Wetter und unter freiem Himmel. Pfäffikon sei für einen solchen Event prädestiniert, findet der Ustermer Eventmanager Phil Lutz. Mit dem Aussenbereich des Indoor Bike Parks hat er auch einen geeigneten Ort gefunden. Hier soll am Samstag in einer Woche ein Daydance steigen.

Blick auf Sonnenuntergang

«In Zürich wäre es praktisch unmöglich, einen solchen Event zu organisieren», sagt Lutz. Es sei schwierig, an eine Bewilligung zu kommen, um unter freiem Himmel eine Party durchzuführen. Ausserdem seien die schöneren Plätze, etwa am Seeufer, kaum buchbar oder bereits mit Traditionsevents belegt.

Anders in Pfäffikon. Bereits vor fünf Jahren hat der passionierte Eventmanager hier einen Daydance organisiert. Weil damals alles reibungslos abgelaufen sei, habe die Gemeinde mit der Bewilligung des Events nicht gezögert. «Bei der Gemeinde sind beim letzten Event keinerlei Reklamationen eingegangen», bestätigt Peter Hauser, Leiter Sicherheit der Gemeinde Pfäffikon. Ausschlaggebend gewesen sei auch, dass sich das Gelände auf Privatgrund befinde und kein Wohngebiet sei.

Von der Location des Bike Parks kann Phil Lutz nur schwärmen: Das Gelände erlaube einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang. Und diesen zu erleben, sei schliesslich eines der Ziele eines Daydances. «Ausserdem kann man von dem Platz auch den Sternenhimmel sehen. Die Lichtverschmutzung ist gering.» Um die Sicht darauf nicht zu vermindern, wird am Event auf eine dezente Beleuchtung geachtet. «Wir haben eine Chillout-Zone eingeplant, in welcher das Licht reduziert sein wird.»

Elektronische Musik aus Berlin

Nicht fehlen darf bei einem Daydance die tanzbare, elektronische Musik. Diese liefert unter anderem das Berliner Urgestein Madmotormiquel. Mit dabei sind mit «Timoteo» und «F.E.M. Ensemble» auch Oberländer Künstler. «Wir haben darauf geachtet, DJ Sets zu engagieren, die Erfahrung haben, draussen zu spielen», so Lutz zur Auswahl. In der Szene kennt sich der Ustermer aus, seit mehr als 20 Jahren schon organisiert er in seiner Freizeit Parties in den Zürcher Clubs. So etwa im Hive, Supermarket oder im Spacemonki.

Für den Daydance in Pfäffikon hat er sich zusammen mit seinen Freunden ein besonderes Motto ausgedacht: Der Event soll sich als ein «Forum Kuriosum» gestalten. Was das genau heisst, will Phil Lutz vorläufig noch nicht verraten. Nur soviel: «Wir haben versucht eine eigene Welt zu erschaffen, eine Art Jahrmarkt. Es wird etwa Kartenleser geben und verschiedene Essenstände – auf jeden Fall viel Kurioses, das ist versprochen!»

Folge-Events geplant

Dem Organisator ist jedoch wichtig, dass der Event übersichtlich bleibt. Dies zum Einen aus finanziellen Gründen: «Unser Budget ist eingeschränkt», sagt Lutz. Zum Anderen sind für ihn Folge-Events denkbar. «Wir können uns durchaus vorstellen, jedes Jahr etwas auf die Beine zu stellen. Vielleicht auch mal ein kleineres Openair.»

Deshalb soll das Risiko für den diesjährigen Daydance nicht zu gross sein.

Die Vorarbeit dazu haben Lutz und sein OK-Team schon geleistet: «Wir haben mit den nächsten Anwohnern gesprochen und sie über allfällige Lärmbelastungen informiert.» Denn obwohl der Tag am Anfang der Party steht, dauert diese bis vier Uhr morgens: Die Besucher können dabei erleben, wie der Tag zur Nacht und wieder zum Tag wird. Nicht umsonst sollte der Event also an einem der längsten Sommertage des Jahres stattfinden.