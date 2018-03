«Sonne»-Besitzer Peter Näf sagte letzte Woche, Sie hätten sich «katastrophal» in den Konkurs gewirtet. Was sagen Sie dazu?

Luzia Walser: Was die Finanzen angeht gebe ich ihm Recht. Ja, wir sind Konkurs gegangen. Ja, wir haben die Lage unterschätzt. Aber alles andere, was Herr Näf erzählt, sind blanke Lügen.

Auf was sprechen Sie an?

Auf den Vorwurf, wir seien einfach davongelaufen. Das stimmt nicht. Anfang Februar haben wir sogar noch mit putzen begonnen, dann hat uns aber das Konkursamt rausgestellt: In Absprache mit Herrn Näf müsse das Restaurant versiegelt werden. Wir mussten alles stehen und liegen lassen und sofort raus.

Deshalb ist auch Fleisch vergammelt?

Wenn tatsächlich kiloweise Fleisch ungekühlt gewesen sein soll, wie es Herr Näf sagt, ist es allein seine Schuld – dann muss der Strom abgestellt worden sein. Denn wir hatten alles im Tiefkühler oder im begehbaren Kühlschrank.

Es steht jetzt quasi Aussage gegen Aussage – wollen Sie Peter Näf einfach eins auswischen?

Nein, ich will nicht «dräcklen». Ich will einfach seine Lügen, die er verbreitet, widerlegt haben. Wenn er denkt, dass er besser da steht, wenn er uns schlecht macht, schneidet er sich ins eigene Fleisch.

Wie meinen Sie das?

Er disqualifiziert sich selber. Unsere Gäste waren zufrieden, sie wissen wie es bei uns war.

Weshalb gingen Sie dann konkurs?

Wir hatten zu Beginn zu viele 100-Prozent- und Festangestellte. Die Personalkosten und Sozialabgaben gaben den Ausschlag. Zudem schwankte der Umsatz stark und wir haben zu spät reagiert. Wir haben auch eineinhalb Jahre gegen Vorurteile gekämpft: Es gab Leute, die nur darum nicht zu uns kamen, weil sie Herrn Näf nichts zu verdienen geben wollten.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Das Wirten ist mir und meinen Söhnen nicht verleidet. Wir werden wieder ein Restaurant übernehmen.