Skiff-Weltmeisterin Jeannine Gmelin hat sich an den Europameisterschaften in Glasgow wie erwartet direkt für den A-Final vom Sonntag qualifiziert. Die 28-jährige Ustermerin distanzierte im Vorlauf die zweitplatzierte Italienerin Kiri Tontodonati um 3,68 Sekunden – die ersten zwei müssen keinen Hoffnungslauf bestreiten.

Jeannine Gmelin wins her W1x heat at the #ERChamps pic.twitter.com/LaCYhZHgEk — World Rowing (@WorldRowing) August 2, 2018

Gmelin strebt in Schottland ihre erste EM-Goldmedaille an. In den vergangenen beiden Jahren fehlte sie an den kontinentalen Titelkämpfen aus gesundheitlichen Gründen. 2015 holte sie EM-Silber.

Zwei Konkurrentinnen verzichteten

Die Chancen, die seit dem 5. Platz an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro währende Ungeschlagenheit fortzusetzen, stehen sehr gut. Die Irin Sanita Puspure und die britische Vorjahressiegerin Victoria Thornley, zwei der härtesten Konkurrentinnen von Gmelin, figurierten zwar auf der Meldeliste, verzichteten aber auf die Teilnahme.

Puspure hatte der Zürcher Oberländerin Mitte Juli am Weltcup-Final in Luzern alles abgefordert, sie will sich aber ganz auf die Weltmeisterschaften in Plovdiv (8. bis 16. September) konzentrieren. Die Olympia- und WM-Zweite Thornley fühlt sich für einen Start nicht genügend fit.

Hirsch muss in den Hoffnungslauf

Der Pfäffiker Benjamin Hirsch, der im Vierer ohne Steuermann am Start ist, verpasste den direkten Finaleinzug deutlich. Das Schweizer Quartett mit Joel Schürch, Paul Jacquot, Markus Kessler und Hirsch belegte im Vorlauf den sechsten und letzten Rang und muss in den Hoffnungslauf. Der Vierer steht in dieser Saison erstmals international im Einsatz und soll sich laut einer Mitteilung des Verbandes an der EM «internationale Rennhärte aneignen». Bisher wurde der auf diese Saison hin als Olympiaprojekt ins Leben gerufene Vierer von Krankheiten und Verletzungen gebremst. (sda/zo)