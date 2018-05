Gian Sutter feierte in der zu Ende gegangenen Europacup-Saison zwei Siege. (Foto: PD)

Der Pfäffiker Gian Sutter hat einen üppigen Lohn für seine starke Saison eingestrichen. Der 19-jährige Freestyle-Allrounder entschied im Europacup die Disziplinen-Gesamtwertung im Slopestyle für sich. Damit erhält er für nächste Saison einen persönlichen Weltcup-Startplatz zugesprochen.

Neu im Pro-Kader

Zudem gehört Sutter neu dem Pro-Kader von Swiss-Ski an – das entspricht dem A-Kader. In der Ende April zu Ende gegan­genen Saison, in der Sutter zwei Europacup-Siege im Slopestyle feiern konnte, stand der Pfäffiker noch im B-Kader (Challenger).

Die zweifache Olympiastarterin Isabel Derungs aus Riedikon verbleibt derweil weiterhin im A-Kader. (zo)