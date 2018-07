Das Bezirksgericht Zürich hat einen Georgier, der unter anderem eine Bijouterie in Pfäffikon überfallen hat, zu 38 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Der Raubüberfall des heute 37-Jährigen liegt schon fast zehn Jahre zurück: Im Januar 2009 liessen er und ein Komplize sich zunächst Schmuck zeigen, ehe der Komplize den Juwelier zu Boden brachte und die beiden ihn mit einer Pistole und einem Messer bedrohten, wie die NZZ berichtet.

Die Räuber fesselten den Juwelier, der sich bei der Abwehr einen Schnitt am Finger zuzog. Als aber eine Kundin den Laden betrat, brachen die beiden ihr Vorhaben ab und flohen gemäss Bezirksgericht mit Beute in der Höhe von 27'000 Franken. Für den Bijouteriebetreiber fiel der Schaden aber weit höher aus: Nach Angaben des Staatsanwalts gab er seinen Laden auf, weil ihn der Überfall derart traumatisiert hatte.

In Italien und Spanien im Gefängnis

Der Georgier hatte sich nicht nur wegen dem Überfall auf die Bijouterie zu Verantworten, den er grundsätzlich zu gab bis auf den Punkt, das Opfer mit dem Messer verletzt zu haben. In einem zweiten Fall wurde er von der Hausbewohnerin überrascht, als er deren Wohnung in Zürich durchsuchte. Er soll bei der Flucht die Frau und ihr Baby gewaltsam zur Seite gestossen haben, was er bestritt. Die Beute betrug rund 1300 Franken. Ein drittes Delikt betraf einen Diebstahl in einem Kiosk.

Der Georgier wurde erst jetzt, gut zehn Jahre nach den Delikten, verurteilt, weil er seit 2010 Strafen in Italien und Spanien abzusitzen hatte. In Italien wurde er unter anderem wegen bandenmässiger Vermögensdelikte verurteilt und blieb fünf Jahre hinter Gittern. Danach wurde er an die Schweiz ausgeliefert, wo er wegen Raubes und mehrfachen Diebstals nun wieder über drei Jahre im Gefängnis landet. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre Freiheitsstrafe beantragt, der Verteidiger im Falle einer Verurteilung zwei Jahre. (zo)