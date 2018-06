Dignitas Ludwig A. Minelli hatte sich am Freitag, 1. Juni 2018, vor dem Bezirksgericht Uster zu verantworten. (Foto: Keystone)

Das Ustermer Gericht entschied nach dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten»: Es sei nicht Aufgabe von Dignitas-Gründer Minelli, seine altruistischen Motive zu beweisen. Vielmehr sei es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, dem Sterbehelfer Geldgier nachzuweisen.

«Dies ist dem Staatsanwalt aber nicht gelungen», sagte der Richter und sprach Minelli deshalb vollumfänglich frei. Er erhält 135'000 Franken aus der Staatskasse, um seinen Rechtsanwalt zu zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Minelli eine bedingte Geldstrafe wegen Beihilfe zum Selbstmord aus selbstsüchtigen Gründen und Wucher verlangt. Im ersten angeklagten Fall ging es um eine 80-jährige Frau aus Deutschland. Für sie ging Minelli zu vier Ärzten, bis er das Rezept für die tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital in der Tasche hatte. Die ersten drei hatten sich geweigert, weil die Frau zwar lebensmüde aber nicht todkrank war. Erst der vierte unterschrieb.

Für den Staatsanwalt war klar, dass sich Minelli nur deshalb so eingesetzt hatte, weil ihm die Frau 100'000 Franken gespendet hatte. Für das Bezirksgericht war der Zusammenhang zwischen Spende und Minellis grossem Engagement aber nicht bewiesen.

Die anderen Begleitungen, die der Staatsanwalt vor Gericht brachte, betrafen eine Deutsche Mutter und ihre Tochter, die gemeinsam sterben wollten. Sie zahlten je 10'000 Franken, doppelt so viel wie der Staatsanwalt für nötig erachtete. Auch hier erkannte das Gericht aber keine selbstsüchtigen Gründe.

Die Beiträge seien nicht «krass überhöht». «Dignitas entstanden wohl weit höhere Kosten als der Staatsanwalt auflistete», sagte der Richter. Auch Minellis persönliches Honorar von 130'000 Franken pro Jahr sei nicht überrissen. «Es ist zulässig, wenn der Präsident einen Verdienst erzielt.» Dies sei der normale Ansatz für eine Leitungsfunktion im Nonprofit-Bereich.

Richter fordert Transparenz

Trotzdem äusserte der Richter auch Kritik - zumindest zwischen den Zeilen. Man habe keineswegs alle Vorgänge untersucht, nur jene drei, welche die Staatsanwaltschaft vorgebracht habe. «Dieser Freispruch darf keineswegs als Freipass für Sterbehilfeorganisationen und insbesondere für Dignitas verstanden werden», sagte er.

Es sei wichtig, dass Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin bei jedem begleiteten Suizid genau hinschauen und Ungereimtheiten näher untersuchen würden. «Es wäre zudem wünschenswert, wenn Sterbehilfeorganisationen von sich aus für Transparenz sorgen und Unterlagen zur Verfügung stellen würden», sagte der Richter zu Minelli. Dieser hatte sich einst erfolgreich bis vor Bundesgericht dagegen gewehrt, seine Zahlen transparent machen zu müssen.

Weiterzug sehr wahrscheinlich

Staatsanwalt Andrej Gnehm wertet den Freispruch keineswegs als Misserfolg, wie er nach der Urteilseröffnung betonte. Er habe schliesslich das Thema Sterbehilfe in einem Musterprozess vor Gericht gebracht. Das Ustermer Gericht habe es sich aber leider zu einfach gemacht, indem es die Meinung vertrete, dass selbstsüchtige Motive klar überwiegen müssten.

«Unserer Meinung nach ist in der Sterbehilfe nur schon der Anschein von selbstsüchtigen Beweggründen fehl am Platz.» Für ihn ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Er will ihn voraussichtlich ans Obergericht weiterziehen. (sda)