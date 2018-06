Feiern mit Glitzer, Pfauenfedern und Lametta: In Pfäffikon fand am 23. Juni 2018 der erste Daydance statt.

Die Sonne steht hoch am blauen Himmel, das Thermometer zeigt 21 Grad, ab und zu weht ein laues Lüftchen. Gerade zu perfektes Wetter für einen sogenannten Daydance, einer Party, die tagsüber stattfindet, wie an diesem Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Bikeparks Pfäffikon.

«Ich gehe nur an Daydances», sagt Songül Erdogan aus Hinwil. «Man kann länger Party machen und es ist gemütlich.» Sie fühle den Sound, fügt sie hinzu. Auf ihrer Stirn leuchten bunte Glitzersteine. Diese kann man sich an einem Stand auf die Haut kleben lassen.

Silberne Lametta und Flamengo

Das Motto der Elektroparty ist «Forum Kuriosum». Über das Gelände ist silberne Lametta gespannt, die Aussenwände des Bikeparks sind mit rotem Samt verkleidet, an einer Wand lehnt ein überdimensionaler Gazellenkopf aus Fiberglas, auf der Wiese steht ein riesiger Flamengo. Aus den Boxen wummert elektronische Musik.

Die Bühne mit dem DJ-Pult ist mit gemalten Pfauenfedern dekoriert, davor ist der Dancefloor. Ein wenig abgetrennt ist ein Bereich mit Sitz und Liegemöglichkeiten und Verpflegungsständen. Im Angebot hat es Pizza, Chesadilla und Wassermelone. Auch ein Hersteller von CBD-Zigaretten ist vertreten, ausserdem hat es einen Schmuckstand und ein Zelt, in dem man sich Tarotkarten legen kann.

Die ersten Leute sind bereits um 14 Uhr gekommen. Sie wippen zur elektronischen Musik oder sitzen in Liegestühlen. Etwas abseits steht eine blonde Frau und nippt an einem Becher Wasser. «Als Mutter von drei Kindern geniesse ich es, wenn ich mal am Tag in den Ausgang gehen kann», sagt Simone Ruchti aus Hittnau. «Abends ist es schwieriger, einen Babysitter zu finden.» Ausserdem gehe sie abends nicht gerne weg. «Da ist es mir zu dunkel und ich sehe die Leute nicht.»

Aussergewöhnlicher Ort

Doch auch Kinder sind am Daydance willkommen. Ein Mädchen mit rosa Sonnenbrille und farblich dazu passendem Gehörschutz sitzt neben ihrem Vater im Schatten und schaut gebannt dem Treiben zu.

Ein Mann mit Glitzersteinchen auf der nackten Schulter und einer am Hut befestigten Feder läuft leicht nervös und breit grinsend hin und her. «Drogen sind natürlich ein Thema an solchen Partys», sagt Mitorganisator Phil Lutz aus Uster. «Dealen und öffentlichen Drogenkonsum tolerieren wir nicht auf dem Gelände. Aber wir lassen auch nicht gleich die Polizei kommen. Wir sind da liberal.»

Die Party hat Lutz mit sechs anderen auf die Beine gestellt, seit Februar seien sie mit der Organisation beschäftigt. Das Areal in der Schanz in Pfäffikon sei schlichtweg der ideale Ort für einen solchen Anlass. «Er ist perfekt gelegen von der Grösse und der Anwohnersituation her. Heutzutage muss man sehr lange suchen, bis man so etwas findet.»

Bereits 2013 hat das gleiche Team schon einmal hier eine Party organisiert, wobei es keinerlei Reklamationen gab. Dass das Wetter derart mitspielt, ist für die Organisatoren ein Traum. «Sonst hätten wir das Notkonzept auffahren müssen und viel Geld draufgelegt», sagt Lutz.

Glitzer und pinkfarbene Federn

Gegen 20 Uhr füllt sich die Fläche vor dem DJ Pult. Viele haben nun Glitzer im Gesicht, eine pinkfarbene Feder in den Haaren und tanzen ausgelassen. Auf der Bühne steht Madmotormiquel, ein Berliner DJ und Zugpferd des Abends. Die Sonne geht langsam unter, es wird langsam kühl, der Bass pumpt weiter. Sterne sind am Himmel keine zu sehen, aber viele kleine Wölkchen. Noch bis 4 Uhr morgens wird hier gefeiert. Die Letzten machen sich auf den Heimweg, als es langsam hell wird.

Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass in Pfäffikon ein Daydance stattfindet. Gemäss Lutz war das so etwas wie eine Pilotparty. «Wir haben die Vision von einem mehrtägigen Festival hier in Pfäffikon», sagt er. «Mal schauen, was daraus wird.»