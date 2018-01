Am Montagabend stand die Rapperin Big Zis im Rahmen der Veranstaltungsreihe Literatur in Pfäffikon im Kino Rex auf der Bühne. (Bild: Nathalie Guinand)

Eines ist schnell klar an diesem Montagabend im Pfäffiker Kino Rex: Die kleine Frau auf der Bühne steckt voller Überraschungen. Der Lebenslauf, mit dem Moderatorin Heidi Demuth ihren Gast vorstellt, liest sich wie eine Achterbahn (siehe Box): Es ist die Geschichte von Franziska Schläpfer alias Big Zis. Ihr Künstlername leitet sich von der mittleren Silbe ihres Vornamens ab.

Geboren wurde Big Zis 1976 in Winterthur. Bereits mit 16 Jahren verliess sie ihr Zuhause und zog ins besetzte Wohlgroth-Areal in Zürich. Vor der Räumung 1993 lebten dort rund 100 Personen. In diesem Umfeld lernte Big Zis Hip-Hop kennen, flog aus dem Gymnasium und machte eine Lehre als Zimmerin. Im Sommer arbeitete sie auf der Alp.Daneben begann sie erfolgreich Musik zu machen und gewann etliche Preise. Sie holte die Matura nach, studierte Filmwissenschaft und Philosophie, brach das Studium aber wieder ab. In den folgenden sechs Jahren produzierte sie drei CDs. Anfänglich vom Hip-Hop geprägt, griff sie bald zu rockigeren und punkigeren Tönen. Ihr Vokabular wurde deftiger, aber sie erzählte auch immer wieder Geschichten, die nachdenklich stimmen. Im Studio und auf der Bühne arbeitete sie mit zahlreichen Schweizer Rap-Grössen und Musikern zusammen. Ab 2010 war damit fast Schluss, 2013 erschien noch eine Single. Danach setzte Big Zis andere Prioritäten und brachte in sechs Jahren drei Kinder zur Welt.

Anspruchsvolle Unterhaltung

Nach dieser Einführung greift Big Zis zum Mikrofon und zeigt was sie kann. Es ist keine leichte Kost, die sie dem Publikum serviert. Es ist eine längere Reise, auf die sie einem mitnimmt - vorausgesetzt man verliert nicht den Faden. Der Text ist kompliziert. Durchsetzt mit Sätzen und Wiederholungen, die im Kopf hängen bleiben. «D’ Wält rettet mer nüd hurtig», flüstert sie. «I like, ich lieb di», wiederholt sie zigfach. Ihr zu folgen ist anstrengend. Was fehlt ist die Musik. Sie würde verbindend wirken, die Texte vielleicht etwas in Watte packen, das Ganze etwas auflockern. Doch daraus wird nichts. Die Reise endet in der Milchstrasse, unten am Fluss, wo kosmische Halbstarke im Schatten herumhängen.

«Rap ist Kommerz. Rap war politisch und irgendwie subversiv, bevor er kommerzialisiert wurde», sagt Big Zis nach ihrem Vortrag. «Heute geht es nur noch um viel Geld.» Das in den Rap-Videos mit all den Gangstern Frauen nur als Sexobjekte dargestellt werden, kommentiert sie mit: «Es gibt nur Schlampen oder Mütter.» Allerdings seien die Schlampen nicht zu unterschätzen, verstünden sie es doch, Beleidigungen als Waffen einzusetzen.

Hinter den Texten steckt harte Arbeit

Gefragt, was sie den spontan mache und was geprobt sei, gibt Big Zis einen interessanten Einblick in ihr Schaffen. Die Texte seien das Resultat harter Arbeit. Aus dem Stegreif gehe das nicht. Auf der Bühne zusammen mit Musikern geschehe dann aber alles «ad hoc». «Ich habe keine Zeit zum Proben und kann mir auch keine Musiker dafür leisten», sagt sie. Das aber sei genau das tolle an der Sache. Man wisse nie, ob es klappe. Funktioniere es aber, «dann ist das ein beglückendes, einmaliges Erlebnis», auch für das Publikum.

Abgeschlossen wurde der Abend im Rex mit einem Video. «Es ist zwar schon alt», wie Big Zis erklärte. Es wurde 2009 produziert. Aber es gibt einen schönen Einblick in die Arbeit der Winterthurerin und veranschaulichte wie Big Zis daherkommt, wenn Musik im Spiel ist. Das Video trägt den Titel «Prrrdy» und der Refrain lautet «Es isch total Party». Und das war es dann auch.

Literatur in Pfäffikon

Die Veranstaltungsreihe Literatur in Pfäffikon findet seit Jahrzehnten jeweils im Januar statt. Erst ging sie im Kirchgemeindehaus über die Bühne, dann im Kino Rex und seit das Chesselhaus in Betrieb ist finden die Literaturtage im dorthin verlegten Kino Rex statt. Organisiert werden die Lesungen, die an vier Montagen im Januar stattfinden, von einem achtköpfigen Team. Die diesjährigen Veranstaltungen standen unter dem Titel «Schattenwürfe». Eingeladen waren dieses Jahr die in Zürich und Berlin lebende Schriftstellerin Zora del Buono mit ihrem Roman «Hinter den Büschen, an eine Hauswand gelehnt». Zweiter Gast war der Wahlmünchner mit Berner Wurzeln Jonas Lüscher mit seinem Roman «Kraft», mit dem er den Schweizer Buchpreis 2017 gewann. Nach den zwei Arrivierten nahm beim dritten Anlass eine Newcomerin auf der Bühne Platz: Judith Keller. Die Zürcherin präsentierte ihr Erstlingswerk «Die Fragwürdigen». Ein Werk voller Kurz- und Kürzestgeschichten, in denen laut NZZ «flüchtige, kleine und filigrane Figuren ihr frohes Unwesen treiben». Die vierte Veranstaltung fand am vergangenen Montag statt. Zum Gespräch mit Moderatorin Heidi Demuth nahm die Winterthurer Rapperin Big Zis auf dem Podium Platz. Ergänzt wurde das diesjährige Programm durch den Film «Les Voyages extraorinaires d’ella Maillart» von Raphael Blanc, der am 16. und 17.Januar im Kino Rex gezeigt wurde. gau