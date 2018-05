Erst ein paar Tage ist es her, seit der FC Pfäffikon die Trennung von Thomas Grolp zum Ende der Saison bekanntgab.

Sprung in die Interregio

In seine Fussstapfen wird nun laut einer Klubmitteilung Marcel Erismann treten. Dieser betreute die letzten drei Saisons die erste Mannschaft des FC Dübendorf, und führte sie in dieser Zeitspanne erstmals in die 2. Liga interregional.

Weitere Trainerstationen in der Karriere von Erismann waren Fehraltorf, Volketswil, Zürich-Affoltern sowie sein Stammklub Effretikon.

Noch im Aufstiegsrennen

Auf welcher Stufe der Coach sein neues Team betreuen wird, ist hingegen noch offen. Der FCP ist in der Drittliga-Gruppe 6 nach 18 von 22 Runden auf Platz 2 klassiert. Der Rückstand auf Leader Herrliberg beträgt dabei nur drei Punkte.

Mit nach Pfäffikon wechselt zudem Mario Lerchmüller, der Erismann bereits in Dübendorf assistierte. (zo)