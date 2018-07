Sonne, Meer und dolce far niente. Darauf freute sich Mark Meier aus Pfäffikon, als er letzte Woche mit seinen Kindern Romeo (14) und Laura (11) in die Ferien nach Caorle in der Nähe von Venedig fuhr. Doch als sie am Strand ankamen, wurde die Freude getrübt. «Bereits am ersten Tag fiel uns der viele Müll auf, der am Strand lag und im Meer schwamm», sagt Meier. Statt sich zu ärgern, beschloss er zu handeln. «Am zweiten Tag nahmen wir einen Abfallsack mit an den Strand und begannen, Müll einzusammeln.»

Zu dritt säuberte die Familie einen rund zwei Kilometer langen Abschnitt. «Meine Kids haben keine Sekunde gezögert, die Aktion zu unterstützen», sagt der stolze Vater. Innert kurzer Zeit hätten sie knapp zwölf Kilogramm Material eingesammelt: Plastik, Zigarettenstummel, Verpackungen aller Art, Taschentücher, Pflaster, Flaschen, Dosen und sogar eine Schuhsohle. Auf Facebook postete Mark Meier ein Bild des eingesammelten Abfalls und schrieb dazu: «Riised eu zäme Mensche und hebed eusere Natur endlich Sorg!!!»

Am Tag nach der Sammelaktion standen plötzlich fünf Mülleimer für Papier, Plastik, organische Abfälle und Restmüll am Strand. «Das hat uns überrascht. Ob die wegen unserer Aktion dahin gestellt wurden, weiss ich nicht. Wenn doch, macht es mich stolz, dass wir etwas erreichen konnten.»

Auch auf Facebook löste der Einsatz der Familie Reaktionen aus. Der Post erhielt nicht nur lobende Kommentare und Likes, sondern wurde inzwischen auch über 40 Mal geteilt. Unter anderem von einem Chris Meier, der den Beitrag in die Gruppe «Du bisch vo Effretikä, wänn…» postete. Er rief die Leute dazu auf, es den Meiers gleich zu tun: «Lasst uns hiermit eine Holiday Garbage Challenge starten!» Jeder soll in den Ferien Abfall einsammeln und es auf Facebook posten.

Mark Meier freut sich über diesen Vorschlag. «Die Challenge von Chris finde ich eine tolle Idee.» Man müsste jeweils Freunde markieren, die in den Ferien sind, und sie zum Mitmachen auffordern. «Oder die Aktion gilt weltweit. Jeder ist aufgerufen einen Müllsack mitzunehmen und Abfall einzusammeln, was das Zeug hält.»