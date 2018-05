Er reist 18'000 Kilometer aus Nouméa in Neukaledonien an und steht für modernen, meditativen Roots-Reggae: Marcus Gad bringt die einzigartige südpazifische Kultur ans Reeds-Festival, das vom 20. bis 22. Juli am Pfäffikersee stattfindet. Im Gepäck hat Marcus Gad sein Album «Chanting», das er vor gut einem Jahr publiziert hat.

Wird von den neukaledonischen Radiostationen rauf und runter gespielt: «Keep Cool» von Marcus Gad. (Video: Youtube)

Weiter bietet das Reeds einen grossen Schweizer Slot: Gully Echo, die Jah Pirates, Liquidrooots und The Music Monkeys standen schon am Mitte März erstmals durchgeführten Reeds-on-Tour auf der Bühne und werden im Sommer also nochmals am «Mutterfestival» zu sehen sein.

Der Zeitplan steht noch nicht

Schon Ende März wurde zudem bekannt, dass La Fanfarria del Capitán aus Argentinien und die Italiener von Vinorosso am Freitagabend, 20. Juli, spielen werden. «Dieser Abend gehört schon seit langem den Tanz- und Hüpfwütigen, da passt der Sound dieser beiden Bands perfekt», heisst es in einer Mitteilung. Auch Janet Kumah, die ehemalige Frontfrau von The Delegators, spielt neben den bereits kommunizierten Alborosie, Andrew Tosh, Johnny Clarke oder Stereo Luchs am Reeds Festival. Der genaue Zeitplan und welche Band an welchem Tag spielt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Werden das Reeds-Publikum mit einer Mischung von Balkan-Beats, Cumbia, Rock, Reggae und Ska zum tanzen bringen: La Fanfarria del Capitan aus Argentinien. (Video: Youtube)

In der Mitteilung machen die Organisatoren des Festivals zudem Lust auf mehr: Das seis gewesen mit dem Line Up – eigentlich. «Das eine oder andere Extra-Häppchen wirds vielleicht doch noch geben.» (zo)