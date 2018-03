Das Ehepaar war in den 60er Jahren in die Schweiz gekommen. Santoros lebten in einer Wohnung im gleichen Gebäude wie der Laden und zogen fünf Kinder gross. (Foto: Christian Merz)

Antonio Santoro fällt der Abschied sichtlich schwer. Fast 40 Jahre lang hat er mit seiner Frau Maria zusammen den Laden an der Ecke Steinwiesstrasse/Wallikerstrasse geführt. «A. Santoro, italienische Spezialitäten» steht schwarz auf einem gelben Schild über der Ladentür. «Der Laden ist mein Leben», sagt der freundliche Mann mit den weissen gepflegten Haaren. Er trägt eine weinrote Arbeitsjacke. «Er ist wie mein Kind. Zwar mittlerweile erwachsen, aber immer noch mein Kind.»

Santoros müssen raus, weil das Gebäude abgerissen werden und etwas Neues entstehen soll. Der Besitzer hatte ihnen angeboten, das Grundstück zu kaufen. «Aber das Land ist teuer. Das können wir uns nicht leisten», sagt Antonio Santoro. Mitte April macht er den Laden Mitte zu, Ende August muss die Familie die dazugehörige Wohnung verlassen.

«Würde gerne weitermachen bis zum Umfallen»

Sich einen anderen Standort zu suchen, sei keine Option gewesen. Für den Laden sei es in den letzten Jahren schwierig geworden. «Vor allem Aldi und Lidl haben uns schwer zu schaffen gemacht. Sie machen die kleinen Läden kaputt.» Auch der Gesundheit wegen müssten sie kürzer treten. «Wir sind nicht mehr die Jüngsten», sagt der 72-Jährige. «Es ist ein Vernunftsentscheid. Vom Herz her würde ich gerne weitermachen, bis ich umfalle.»

1964 kam der damals 17-jährige Antonio Santoro in die Schweiz. In der Basilicata, in Süditalien, wo er aufgewachsen war, sah er keine Zukunft. Seine beiden Schwestern lebten bereits in Pfäffikon, später kam die ganze Familie nach. «Ich war immer in Pfäffikon», sagt er, nicht ohne Stolz. 1966 kam auch seine Frau Maria, die er in der Heimat kennengelernt hatte. Beide fanden eine Anstellung als Hilfsarbeiter.

Langsamer Start – rascher Erfolg

In Italien hatte Antonio Santoros Familie bereits seit drei Generationen einen Lebensmittelladen geführt. «Als die Brockenstube, die vorher hier drin war, zumachte, dachte ich: ‹Warum machen wir das nicht hier?›» Sie hätten langsam angefangen – und rasch Erfolg gehabt. Der Laden lief gut. «Viele Italiener haben bei uns eingekauft. Aber 70 Prozent unserer Kunden sind Schweizer.»

«Wir hatten genug zum Leben.» Antonio Santoro tätschelt seinen stattlichen Bauch

Fünf Kinder hat das Ehepaar in dieser Zeit grossgezogen, darunter Zwillinge. «Wir hatten viel zu tun», sagt Antonio Santoro. «Meine Eltern halfen uns mit den Kindern, und im Laden hatten wir zwei Angestellte. Die Schwiegertochter half auch mit.» Seit vielen Jahren schmeissen Antonio und Maria das Geschäft nun zu zweit. Einen Lohn haben sie sich nie ausbezahlt. «Wir hatten genug zum Leben», sagt er und tätschelt seinen stattlichen Bauch.

Diebesgut zurückerstattet

Im «Santoro», wie alle den Laden nennen, sieht es immer noch gleich aus wie vor 38 Jahren. Die Regale in den zwei kleinen Räumen sind vollgepackt mit italienischen Spezialitäten: Panettone, Pasta, Oliven, Öle, Getränke, Glasschalen mit Antipasti, Schleckzeug, aber auch Körperpflegeprodukte und Kosmetika. In einer Vitrine liegt Käse, daneben Parmaschinken, Würste, neben der Kasse Zigaretten. Im Hintergrund läuft ein italienischer Radiosender

«Ein Mann wollte alles bezahlen, was er hier als Kind gestohlen hatte.» Maria Santoro

In all den Jahren haben Maria und Antonio Santoro viel erlebt. Viel Schönes, und dafür seien sie den Stammkunden dankbar. Aber es gab auch einige Diebstähle. Einmal kamen zwei Stangen Zigaretten weg, Kinder hätten oft Süssigkeiten geklaut. Anzeige haben Santoros nicht erstattet. «Wenn wir eines erwischten, war das Abschreckung genug.»

Eines Tages sei ein Mann Mitte 30 gekommen, erzählt Maria Santoro, der die Ladentheke knapp bis zu Brust reicht. Auch sie trägt eine weinrote Schürze, aber ohne Ärmel. «Er legte Geld auf den Tisch und sagte, er wolle damit alles bezahlen, was er hier als Kind gestohlen hatte.» Sie lächelt verlegen. «So ehrlich. So lustig.»

Raubüberfall mit Messer

Den grössten Schreck erlebte die 69-Jährige bei einem bewaffneten Raubüberfall. Sie war mit ihrer Schwiegertochter und einem Enkel im Laden, sie hatten nach der Mittagspause gerade wieder aufgemacht. «Da trat ein Mann mit einem grossen Messer und einer Kapuze über dem Kopf ein und legte eine Tasche auf den Tisch. Er forderte uns auf, die Kasse zu leeren. Es waren fast 1000 Franken.»

Der Mann sei ein paar Monate später erwischt worden. «Ich war auf der Toilette, als es passierte», sagt Antonio Santoro. «Der hätte sonst etwas erlebt.»

Abschiedsapéro Mitte April

Das Leben der Santoros spielte sich nicht nur im Laden ab. Sie seien viel Tanzen gegangen und auch im Italienerverein Pfäffikon aktiv gewesen, der sich mittlerweile aufgelöst hat. «Es will sich niemand mehr engagieren», sagt er dazu. «Die Leute haben anderes zu tun.» Sie selbst wollen in Zukunft Zeit mit den neun Enkeln verbringen, reisen gehen. «Einmal eine Kreuzfahrt machen», sagt Maria Santoro und strahlt.

Am 14. April gibt es einen Abschiedsapéro für alle Kunden. Antonio Santoro wird das Herz schwer, wenn er daran denkt. «Es tut weh. Ich hatte immer so viel Freude hier», sagt er. «Wenn ich nochmals jung wäre, würde ich alles nochmals genauso machen.»