Die Pfäffiker Jahresrechnung 2017 schloss so schlecht ab wie noch nie, die Reserven sind aufgebraucht – und schon steht beim Sekundarschulhaus Mettlen die nächste Grossinvestition an. Die Stimmbürger stimmten an der Gemeindeversammlung von heute Abend einem Projektierungskredit für den Umbau und die Sanierung des Schulhauses zu.