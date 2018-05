Am 19. Mai kommt «I Quattro» in den Stadthofsaal nach Uster. (Foto: PD)

Matthias Aeberhard (v.l.), Daniel Bentz, Damian Meier und Simon Jäger-Vogel treten seit zwei Jahren in dieser Formation auf. (Foto: PD)

Der ursprüngliche Pfäffiker, hier zweiter von rechts, ist seit seiner Kindheit in der klassischen Musik tätig. (Foto: PD)

Daniel Bentz und die klassische Musik – eine Liebe auf den ersten Ton. «Schon als Kind sang ich immer gern. Sobald ich den Stimmbruch hatte, nahm ich klassischen Gesangsunterricht. Da war ich etwa 14 Jahre alt», erzählt der 37-jährige Musiker.

Obwohl er in späteren Jahren auch in Bands anderer Genres tätig war, blieb Daniel Bentz, der in Pfäffikon aufwuchs, bis heute treu.

Seit zwei Jahren gehört er zum Tenor-Quartett «I Quattro». Am Samstag, 19. Mai, stellen die vier Musiker ihre neue CD «Deheim» im Stadthofsaal in Uster vor. «Die Verbindung von Pop und klassischen Stimmen ist für mich einzigartig. Die Zuhörer schätzen die Kraft der Tenorstimmen und die Schönheit der Schweizer Musik», schwärmt Bentz.

Per Zufall kennengelernt

Dass er heute überhaupt ein Teil dieser Formation sei, habe sich aus einem zufälligen Treffen ergeben. «Ich hatte ein Engagement für ein Musiktheater, bei dem ich Roger Widmer kennenlernte. Er gehörte damals noch zu I Quattro.» Die beiden hätten sich angefreundet und ihre Kontaktdaten ausgetauscht.

«Ein paar Monate später erhielt ich einen Anruf und wurde angefragt, ob ich nicht die Nachfolge von ihm übernehmen möchte», so Daniel Bentz. Er habe sich geehrt gefühlt und nach einer Woche Bedenkzeit zugesagt. «Seither ist I Quattro ein Teil meines Lebens. Trotzdem kümmere ich mich auch noch um eigene Produktionen und Konzerte.»

Ein emotionales Erlebnis

Das Wichtigste für einen Tenor ist seine Stimme – was, wenn die einmal versagt? «Das darf einfach nicht passieren», meint Bentz lachend. Und fügt an: «Nein, jetzt ernsthaft. Ist einer von uns durch eine Erkältung angeschlagen, tauscht man die Solos untereinander ab. Wir sind da sehr flexibel.»

Eine Regel müsse allerdings eingehalten werden: «Am Abend vor dem Konzert ist der Besuch eines Fussballspiels tabu.»

Dass die klassische Musik aufgrund moderner Genres irgendwann aussterbe, daran glaubt Daniel Bentz nicht. «Das wird nie passieren. Die verschiedenen Angebote von Klassik nehmen immer mehr zu.»

Grund dafür seien die Emotionen, die durch diese Musik vermittelt werden können. «An Konzerten von uns sehe ich oft Menschen, die sich eine Träne wegwischen. Es sind diese ehrlichen und direkten Gefühle, die wir so nur live am Konzert erleben können.