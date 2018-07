Seitdem die Herstellung von CBD-Hanf im August 2016 in der Schweiz legalisiert wurde, ist die Zahl der Produzenten und Konsumenten hochgeschnellt. Züriost-VJ Simon Grässle hat sich am Reeds-Festival in Pfäffikon umgehört und stellte fest, dass CBD-Zigaretten auf dem Festivalgelände weit verbreitet waren. «CBD ist wie Tabak, einfach geiler», meinte einer der Befragten.

Anderer Meinung war Besucher Tyrone P. aus Jamaika, der den nicht dosierten THC-Gehalt eindeutig bevorzugt. Klargestellt wurde auch, dass man keinen Joint rauchen müsse, um Reggae zu hören.

Kein Verkaufsstand

Einen CBD-Verkaufsstand gibt es am Reeds noch nicht. «Wir haben aber auch nach keinem gesucht», sagt OK-Präsident Manuel Bosshard. Man habe aber nichts dagegen, wenn CBD an einem Stand verkauft würde.