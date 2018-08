Die Gemeindewerke Pfäffikon stellen ihre 23 Laufbrunnen in ihrem Versorgungsgebiet ab. Diese Massnahme hat die Gemeinde bereits in der letzten Woche in einer Pressemitteilung angekündigt, sollte sich die Hitzeperiode fortsetzen. Der Wasserverbrauch in Pfäffikon sei in den letzten Tagen stark gestiegen, schreibt die Gemeinde nun.

Daher werden die Laufbrunnen bis auf weiteres abgestellt. Die Gemeindewerke appellieren an die Pfäffiker Bevölkerung, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.



Für Fragen stehen die Gemeindewerke der Bevölkerung unter der Telefonnummer 044 952 53 54 zur Verfügung.