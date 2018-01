Eigentlich hätte das Bistro am an Ostern 2018 eröffnet werden sollen. Doch inzwischen ist das Projekt in weite Ferne gerückt. Nach dem Bezirksgericht hat auch das Verwaltungsgericht entschieden, dass der Entscheid der Gemeindeversammlung aufgehoben wird. Nun muss der Gemeinderat noch einmal über die Bücher.