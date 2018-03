Vom Dienstag, 20. März, um 20 Uhr bis Mittwoch, 21. März, um 6 Uhr können Auto- und Velofahrer sowie Fussgänger den Bahnübergang Hittnauerstrasse in Pfäffikon nicht benutzen. Das kantonale Tiefbauamt teilt mit, dass in dieser Zeit Unterhaltsarbeiten an den SBB-Geleisen vorgenommen werden müssen.

Eine entsprechende Umleitung sei signalisiert. Sie führt über den Bahnübergang Hochstrasse und die Dorfstrasse zum Freienstein-Kreisel. (zo)