Am Samstag fand das 48. Forellenfest am Pfäffikersee statt. 2500 Forellen, 700 Kilogramm Kartoffeln, 60 Liter Kräuteressig wurden nach dem Geheimrezept verarbeitet. Zum ersten Mal stand der neue Chefkoch Marc Tobler an der riesigen Sudpfanne.