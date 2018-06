Sesselrücken in der SP Illnau-Effretikon/Lindau: Weil sie im Mai den Kantonsrats-Sitz des in den Nationalrat nachgerückten Fabian Molina übernommen hat, tritt Brigitte Röösli als Ortsparteipräsidentin zurück. Das Präsidium werden Andreas Furrer und Markus Annaheim übernehmen. Beide seien bereits seit einigen Jahren im Vorstand aktiv, und bilden ab dem 1. Juli neu ein Co-Präsidium, wie es in einer Mitteilung heisst.

Röösli übernimmt SP-Fraktionspräsidium

Röösli hatte von 2013 bis 2017 zusammen mit Sabrina Di Bella die SP-Sektion im Co-Präsidium geleitet, nach Di Bellas Rücktritt war sie im letzten Jahr alleinige Präsidentin. Die Effretikerin bleibt aber Mitglied im Grossen Gemeinderat von Illnau-Effretikon und übernimmt dort das SP-Fraktionspräsidium.

An der SP-Mitgliederversammlung wurde Dorothea Hollender neu in den Vorstand gewählt. Die 55-Jährige lebt seit 1991 mit ihrer Familie in Effretikon. Die Sozialarbeiterin leitet das einzige Mädchenhaus der Schweiz in Zürich. (zo)