Vergangenen November lehnten die Lindauer Stimmberechtigten den Umzug der Verwaltung ins Gewerbezentrum «Dreispitz» in Tagelswangen ab. Das Gemeindehaus in Lindau befindet sich aber in einem schlechten Zustand, weshalb der Gemeinderat auf der Suche nach einer kurz- beziehungsweise langfristigen Lösung ist. Nun hat der Gemeinderat Lindau einen Objektkredit für eine kurz- bis mittelfristige und einen für eine langfristige Lösung bewilligt.

Für das kurz- bis mittelfristige Projekt hat der Gemeinderat einen Objektkredit von 7‘063.75 Franken gesprochen. Die Firma WSA Office Projekt AG in Dietlikon berät und begleitet die Gemeinde bei der Erarbeitung von Lösungsansätzen für das bestehende Gemeindehaus. Dabei gehe es um die Nutzung des Gemeindehauses, bis eine Lösung für das andere Projekt beschlossen und umgesetzt wird. Der Auftrag sollte bis im Frühherbst erledigt sein können, so der Gemeinderat. Damit sollen die ärgsten Probleme

Für das langfristige Projekt hat die Gemeinde einen Objektkredit von 70‘000 Franken gesprochen. Die Firma Kontextplan in Zürich soll Leitsätze und Vorgehensmassnahmen für die Dorfkernentwicklung von Lindau erarbeiten. Die Aufgabe soll in der ersten Hälfte 2019 abgeschlossen sein. (zo)