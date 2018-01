Die Gemeinde Lindau hat eine Liste mit den Personen publiziert, die an den Erneuerungswahlen im Frühling kandidieren werden. (Archivbild: Seraina Boner)

An den Erneuerungswahlen 2018 in der Gemeinde Lindau kommt es voraussichtlich zu zwei Kampfwahlen: Die bisherigen Gemeinderäte – inklusive dem Gemeindepräsidenten Bernard Hosang (FDP) und dem Schulpflegepräsidenten Kurt Portmann (SVP) – treten alle wieder an. Als Neuer kandidiert der parteilose Urs Vescoli aus Tagelswangen für den Gemeinderat.

Zur Kampfwahl wird es auch bei der Sozialbehörde kommen, deren Präsidium von Amtes wegen von einem Mitglied des Gemeinderats übernommen wird. Für die vier Sitze kandidieren fünf Personen. Darunter zwei Bisherige und drei Neue.

Anders sieht es bei der Schulpflege aus, wo genau so viele Personen wie Sitze kandidieren: Vier bisherige Mitglieder und Thomas Farner (FDP) als Neuer treten zur Wahl an.

Ähnlich sieht es bei der Rechnungsprüfungskommission (RPK) aus; für die fünf Sitze – inklusive dem Präsidenten – kandidieren fünf Personen. Zwei davon sind bisherige Mitglieder, wobei der bisherige Peter Hutter (FDP) neu auch als RPK-Präsident kandidiert. Drei Kandidaten sind Neue. zo