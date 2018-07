Die Firma Planet in Tagelswangen wurde von der Assa Abloy-Gruppe übernommen. Für die Mitarbeitenden müssten jedoch keine negativen Veränderungen befürchten, heisst es in einer Medienmitteilung. (Archivbild: Seraina Boner)

Am Freitag wurde bekannt, dass die Assa Abloy-Gruppe die Tagelswanger Firma Planet GDZ AG übernommen hat. Planet ist spezialisiert auf die Herstellung von Absenkdichtungen für schwellenlose Türen. Die Geschäftsführung von Planet bewertet die Integration in den weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von Schliesslösungen und Sicherheitssystemen als positiven Schritt in die Zukunft.

«Schon heute bestehen zwischen Planet und der Assa Abloy grosse Gemeinsamkeiten. Für Planet erschliessen sich neue Märkte und neue Absatzmöglichkeiten“, erklärt Geschäftsführer Andreas Dintheer. „Indem wir Teil der Gruppe werden, haben wir die Chance, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen und unsere Kunden noch besser zu bedienen. Darüber hinaus schaffen wir längerfristig auch für die Mitarbeitenden mehr Ressourcen und Möglichkeiten“, ergänzt René Gyger, Geschäftsführer von Planet.

Der Standort bleibt

Planet wird auch künftig als eigenständiger Geschäftsbereich unter dem bestehenden Managementteam und den Mitarbeitenden tätig sein. Der Standort in Tagelswangen bleibt unverändert bestehen, die Mitarbeitenden müssen keine negativen Einschnitte fürchten. Dies schreibt die Gruppe in einer Medienmitteilung.

Assa Abloy ist eine internationale Gruppe mit circa 47'500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 8,8 Milliarden Schweizer Franken. Gegenwärtig beschäftigt Planet 55 Mitarbeitende.(zo)