Nicht die Jahresrechnung, eine Bauabrechnung oder die beantragte Neubewertung des Verwaltungsvermögens lockte am Montag zahlreiche Lindauer an die Gemeindeversammlung. Auf mehr Interesse stiess eine Anfrage zum geplanten Kiesabbau in Tagelswangen. Doch wer hoffte, die Kiesgrube könne noch verhindert werden, wurde enttäuscht.