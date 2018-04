Winterthur ist bekannt für die vielen Pünten. Gerade Besitzer von solchen Hobbygärten greifen oft zu Pestiziden, um ihre Pflanzen vor Pilzkrankheiten oder Schädlingen zu schützen. Nun werden kritische Stimmen laut. Umweltverbände und Gewässerschutzexperten fordern ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Hobbygärten. Vorstösse wie die Initiative für sauberes Trinkwasser heizen die Diskussionen um ein Verbot weiter an.

Der Bund sieht in seinem Aktionsplan für Pflanzenschutzmittel einen weniger radikalen Weg vor. Für Hobbygärtner sollen zwar keine konzentrierten Mittel mehr erhältlich sein, jedoch weiterhin verdünnte, gebrauchsfertige Mischungen. Markus Hochstrasser von der Fachstelle für Pflanzenschutz im Strickhof findet das den sinnvolleren Lösungsansatz: «Mit einem absoluten Verbot könnte ein Stück Gartenkultur verloren gehen.»

«Im Privatgebrauch wird zum Teil höher dosiert als erlaubt.» Markus Hochstrasser, Spezialist für Pflanzenschutz vom Strickhof

Wenn ein Hobbygärtner durch Schädlinge einen Teil seiner Ernte einbüssen müsse, sei das frustrierend. Die Lust am Gärtnern gehe durch Missernten verloren. «Durch die Gärten erhalten Stadtbewohner einen Bezug zur Natur. Es wäre schade, wenn dieser durch ein Verbot nicht mehr da wäre.»

Negative Aspekte beachten

Doch warum ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gerade in Hobbygärten problematisch? Zwischen dem Einsatz eines Mittels und der Ernte muss eine festgelegte Wartezeit eingehalten werden. Nur so wird sichergestellt, dass keine Rückstände an den Lebensmitteln zurückbleiben. «Gerade diese Wartefrist halten manche Hobbygärtner nicht genau ein», weiss Markus Hochstrasser. Die Bewilligung des Mittels ist an eine maximale Konzentrationsmenge gebunden. «Im Privatgebrauch wird zum Teil höher dosiert als erlaubt.»

«Um diesen Problemen entgegenzuwirken, würde ich Weiterbildungsangebote begrüssen.» Markus Hochstrasser, Spezialist für Pflanzenschutz vom Strickhof

Der Fachmann für Pflanzenschutz stellt weiter fest: «Gerade in Hobbygärten ist die fachgerechte Reinigung der Spritze ein Problem.» Das Gefäss darf nicht an einem Ort mit Anschluss zu einem Bach oder der Kläranlage gereinigt werden. Der Gärtner sollte die Spritze und den Messbecher über einem Kompost abspülen. Die dort vorhandenen Mikroorganismen bauen dann die Rückstände ab. «Um diesen Problemen entgegenzuwirken, würde ich Weiterbildungsangebote begrüssen.»

Weitere Probleme

Neben dem Nutzen kann die Behandlung der Pflanzen mit Pestiziden auch negative Aspekte haben. Egal ob in der Landwirtschaft oder im privaten Gebrauch, durch den Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln (Herbizide) als Beispiel wird die biologische Vielfalt negativ beeinflusst. «Unkraut bietet wichtigen Lebensraum für Insekten. Dieser wird durch den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln reduziert», erzählt Markus Hochstrasser. Hier sei die biologische Produktion im Vorteil, da sie keine Herbizide einsetze.

«Dem Gärtner sollte es wichtig sein, die Rückstände zu minimieren und die Umwelt möglichst wenig zu belasten.» Markus Hochstrasser, Spezialist für Pflanzenschutz vom Strickhof



Alternativen zu Pestiziden

Nicht immer ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln notwendig. Markus Hochstrasser kennt Alternativen: «Der Anbau von robusteren Sorten kann den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern.» Das Abwechseln der Kulturenreihenfolge, die sogenannte Fruchtfolge, verringert den Krankheitsdruck massiv. Werden Tomaten in einem Tomatenhaus gezogen, werden sie wegen der geringeren Blattfeuchte weniger krank. Das kann wiederum den Einsatz von Pestiziden reduzieren.

Wer im Hobbybereich trotzdem auf Hilfsmittel zurückgreifen möchte, sollte biologische Pflanzenschutzmittel oder Nützlinge verwenden. Ein Beispiel dazu ist der Einsatz von Nematoden (Fadenwürmern) gegen Werren, Erdraupen oder gegen den Dickmaulrüssler. So kann auf natürliche Weise der Schädling bekämpft werden. «Dem Gärtner sollte es wichtig sein, die Rückstände zu minimieren und die Umwelt möglichst wenig zu belasten», betont der Experte für Pflanzenschutz.