Am 15. April wird es unter den Illnau-Effretiker Stadtratskandidaten wohl mehr enttäuschte Gesichter geben als nach den Erneuerungswahlen vom 30. März 2014. Damals wurden zwei Kandidaten nicht gewählt, dieses Jahr werden es doppelt so viele sein. Elf Kandidaten treten für einen Sitz im Stadtrat an – nur sieben werden einen bekommen.

Ueli Müller (SP), der seit sieben Jahren Stadtpräsident ist und wieder kandidiert, hat wie 2014 keine Konkurrenz. Bis auf Hochbauvorstand Reinhard Fürst (SVP), der nicht mehr antreten wird, kandidieren die bisherigen Stadträte wieder: Schulvorsteherin Erika Klossner (FDP), Sicherheitsvorsteherin Salome Wyss (SP), Tiefbauvorstand Urs Weiss (SVP), Gesundheitsvorstand Mathias Ottiger (SVP), Sozialvorstand Samuel Wüst (SP), Jugend- und Sportvorstand Marco Nuzzi (FPD) und Finanzvorstand Philipp Wespi, der zwar noch zu den Jungliberalen zählt, nun aber für die FDP kandidiert.

Wegen der Teilrevision der Gemeindeordnung, welcher die Illnau-Effretiker Stimmbürger im November 2016 zugestimmt haben, wird die Stadtverwaltung reorganisiert und die Exekutive von neun auf sieben Mitglieder verkleinert. Die Abteilungen Gesundheit sowie Jugend und Sport werden wegfallen und deren Aufgaben auf die verbleibenden Ressorts verteilt (wir berichteten). Im Gegensatz zu den Wahlen 2014 wird dieses Jahr jemand von den Bisherigen aus dem Stadtrat ausscheiden, die Anzahl Sitze der einzelnen Parteien wird sich ändern.

Drei neue Kandidaten

Neu kandidiert Thomas Schumacher, der den Sitz von Fürst für die SVP verteidigen will. Bis zur Eingemeindung war Schumacher drei Jahre lang Mitglied der Kyburger Exekutive. Er wolle auch die Anliegen der Kyburger Bevölkerung in die Politik einbringen, heisst es in einer Mitteilung der SVP.

Auch die GLP stellt einen Kandidaten: Erik Schmausser, zur Zeit Ratspräsident, wird gestützt von den Grünen, CVP und der EVP. Gemäss einer Mitteilung ist das Ziel der vier Parteien, dass alle Bevölkerungskreise von Illnau-Effretikon im Stadtrat vertreten sind. Denn seit 2011 hat die politische Mitte keinen Stadtrat mehr. Vorher war Martin Graf (Grüne) Stadtpräsident. Das Anliegen der Mitteparteien bestand schon vor vier Jahren. Damals kandidierte mit Gemeinderat Andreas Hasler ebenfalls ein Grünliberaler. Jedoch ohne Erfolg. Er erreichte zwar das absolute Mehr, schied aber als Überzähliger aus.

Zu den neuen Stadtrastkandidaten gehört auch Heinrich von Bassewitz, der seit fünf Jahren im Gemeinderat ist. Bis im März letzten Jahres für die SVP, dann schloss die Partei ihn aus. Inzwischen hat er die «Heiri-Partei» gegründet. Seine Kandidatur sieht von Bassewitz aber nicht als Angriff auf die SVP, wie er im Januar sagte.

Kampfwahl für Schulpflege

Im Gegensatz zu den Erneuerungswahlen 2014 kommt es am 15. April zu einer Kampfwahl für die Schulpflege. Die Behörde wurde im Rahmen der Gemeindeordnungsrevision ebenfalls reduziert, von zehn auf acht Sitze. Dafür kandidieren neun Personen, davon fünf Neue.

Auch bei der Baubehörde kommt es zur Kampfwahl: Vier Kandidaten bewerben sich für die drei Sitze, davon sind drei Neue. Die Sozialbehörde hingegen wurde bereits still gewählt.

Auch für die reformierte Kirchenpflege Illnau-Effretikon gibt es genau so viele Kandidaten wie Sitze. In Kyburg will jedoch niemand das Präsidium der Kirchenpflege übernehmen, zudem kandidieren nur drei Personen für die fünf Sitze. Interimspräsident für unbestimmte Zeit ist der von der Bezirkskirchenpflege eingesetzte Emil Zehnder (wir berichteten).