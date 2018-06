Dem Illnauer Amateurgolfer Neal Woernhard ist an der Swiss Challenge in Sempach ein Achtungserfolg gelungen. Der 22-Jährige qualifizierte sich als einziger Amateur für die Finalrunde. Im 156-köpfigen Feld schaffte er wie 67 andere Konkurrenten den Cut. Auf dem 71er-Par-Platz gelangen ihm vor allem die zweite und die dritte Runde mit 66 respektive 69 Schlägen gut. Am zweiten Tag gelang ihm gar das fünftbeste Ergebnis.

In der Finalrunde musste Woernhard dann etwas Lehrgeld zahlen, blieb mit 77 Schlägen sechs über Par und fiel dadurch auf den 66. Rang zurück. Dennoch zeigte sich der Illnauer zufrieden: «Heute lief es einfach nicht wie gewünscht und ich musste an jedem Loch kämpfen», sagte er. «Solche Runden gibt es immer wieder, besser als Amateur, denn später wenn es um Geld geht». (zo)