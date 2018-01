Auch nächste Saison wird Zweitligist EHC Illnau-Effretikon von Dieter Wieser trainiert. Der Verein und der 57-Jährige haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Wieser steigt im Herbst in seine 13. Saison als EIE-Headcoach – wenn auch nicht an einem Stück, sondern in mehreren Etappen.

Der langjährige Trainer wird allerdings einen neuen Assistenten erhalten, da Urs Wegmann nach der Saison einen Schritt kürzer tritt. Nach insgesamt acht Jahren als Assistenztrainer sowie eineinhalb Jahren als EIE-Headcoach legt Wegmann eine Pause ein.

Sportchef Häbig: «Keine grossen Kadermutationen»

Sportchef Mike Häbig hat derweil mit einem Blick auf die nächste Saison gesagt, er habe bereits mit einem Grossteil der Spieler im Kader Gespräche geführt. Häbigs Zwischenfazit: «Es wird wiederum punktuelle Veränderungen geben. Wir wissen aber schon heute, dass sicher keine grossen Kadermutationen anstehen.»

Drei Runden vor Abschluss der Qualifikation liegt der EIE in der Zweitliga-Gruppe 1 auf dem zweiten Platz. Vor dem EHC Illnau-Effretikon liegt einzig Lokalrivale Dürnten Vikings. Und das mit nur einem Punkt Vorsprung. (hmi)