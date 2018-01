Luc Jacquat fährt der silberfarbenen Linie mit dem Finger nach. «Wenigstens war der Täter gründlich.» Im blauen Lack seines Subarus hat es einen tiefen Kratzer, der von der Fahrzeugfront bis zum Heck der Fahrerseite reicht.

Entdeckt hat Jacquat den Schaden ausgerechnet am 24. Dezember, als er letzte Einkäufe für Weihnachten erledigen wollte. «Es muss in der Nacht davor passiert sein.» Er habe daraufhin sofort die Stadtpolizei von Illnau-Effretikon eingeschaltet.

Das darauffolgende Prozedere kannte Jacquat bereits. Denn schon im April 2017 ist er Opfer eines ähnlichen Vorfalls geworden. «Der Kratzer war wirklich fast gleich. Zusätzlich wurde mir damals aber noch die Frontscheibe eingeschlagen.» Die Polizei sei in beiden Fällen zum Schluss gekommen, dass der Schaden mit einem Schlüssel verursacht wurde. Im April habe er sich noch nicht viel dabei gedacht. «Natürlich habe ich mich geärgert, aber ich war überzeugt, dass es wohl irgendein Betrunkener war.»

Keinen Verdacht

Nach dem zweiten Vorfall mag er aber nicht mehr an einen Zufall glauben. «Beide Male waren auch zahlreiche andere Autos in unmittelbarer Nähe parkiert», sagt Jacquat. Trotzdem sei nur sein Fahrzeug beschädigt worden. Auch habe er es nach dem ersten Vorfall von der Effretiker Pfrundweidstrasse an die Lindenstrasse umgeparkt. «Deshalb glaube ich mittlerweile, dass mein Auto bewusst als Ziel ausgewählt wurde.»

Den Grund für die Attacke kennt Jacquat nicht. «Vielleicht hat jemand ein Problem mit mir, vielleicht auch mit dem Auto.» Am Subaru Levorg hat er seine Stossstange modifiziert. Dass sich jemand daran störe sei für ihn zwar schwer vorstellbar. «Aber man weiss ja nie, eine bessere Idee habe ich nicht.»

Einen Verdacht, wer der Täter sein könnte, hat Jacquat indes nicht. Im Gegenteil, er habe trotz langem Überlegen wirklich «nicht den Hauch einer Ahnung». Auch seine Familie und der Freundeskreis haben keine Vermutung und in der Nachbarschaft hat niemand etwas beobachtet. «Feinde habe ich keine, zumindest keine von denen ich weiss», so Jacquat.

Die Freizeit verbringt der Elektriker im Turnverein oder bei der freiwilligen Feuerwehr. Dass der Täter aus diesen Kreisen kommt, glaubt er nicht. «Wir zünden uns manchmal gegenseitig an, aber das sind alles aufrechte Menschen.»

3500 Franken Schaden

In Zukunft wird Jacquat den Subaru in einer Garage parkiert sein. Er sucht momentan nach einem geeigneten Platz. Weitere Massnahmen will er nicht mehr treffen. Er habe sich überlegt, eine Kamera zu installieren. «Aber da würde ich mich nicht mehr im ganz legalen Bereich bewegen und das will ich nicht.» Er werde den Schaden beheben und hoffen, dass es der letzte bleibt.

Das wird Jacquat ungefähr 3500 Franken kosten. Die Versicherung übernehme nur einen Teil davon, deshalb habe er mit dem Gedanken gespielt, den Kratzer einfach so zu belassen. Aber die Kerbe gehe zu tief, wenn er das täte, liefe er Gefahr, dass die ganze Karosserie rosten würde, so der 22-Jährige.

«Nicht nachtragend»

Das Rätsel um die Kratzer und die eingeschlagene Scheibe würde er trotzdem nach wie vor sehr gerne lösen. «Wenn es ein Problem gibt, will ich es beheben.» Weil auch die Polizei keine weiteren Ideen hatte, setzt Jacquat nun auf die Social-Media Community. Auf Facebook hat er einen Aufruf platziert, in dem er den Täter auffordert, sich bei ihm zu melden. Im Post heisst es, dass er die Sache gerne «unter vier Augen» klären würde. Damit meine er aber sicher nichts gewalttätiges, sagt Jacquat, sondern ein Gespräch. «Ich bin ein sehr friedfertiger Mensch.»

Generell sei er der Meinung, dass man bei einem Problem miteinander reden sollte. «Am Besten bevor man eine Sachbeschädigung begeht, aber dafür ist es jetzt halt zu spät.» Das Vorgehen des Täters finde er «sehr feige». Nichtsdestotrotz würde vom Schuldigen lediglich verlangen, ihm die Kosten zurückzuerstatten, die Anzeige wolle er im Fall einer Meldung zurückziehen, so Jacquat. Denn: «Ich bin nicht nachtragend.»