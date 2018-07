Steuerhinterziehung sei asozial findet der Illnau-Effretiker Gemeinderat Arie Bruinink (Grüne). «Wenn einzelne Personen ihre Gelder vor dem Fiskus verbergen, fällt das auf die Allgemeinheit zurück, die aus diesem Grund mehr Steuern zahlen muss. Am härtesten trifft es dann arme Leute.» Zusammen mit Mitunterzeichnenden der SP hatte er deshalb anfangs April beim Stadtrat eine Interpellation eingereicht. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Der Gemeinderat hatte wissen wollen, wie viele Fälle von Steuerhinterziehung in Illnau-Effretikon zwischen 2014 und 2017 registriert worden seien und wie hoch die Stadt den Steuerausfall in diesen Jahren einschätzt. Ausgegangen war Bruinink von einem Steuerausfall von circa 41 Millionen Franken, sofern die schweizweiten Zahlen auch auf Illnau-Effretikon zutreffen würden. Als Grundlage diente ihm hierfür eine Berechnung der SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen von 2016, die den jährlichen Steuerausfall in der Schweiz pro Einwohner auf rund 2500 Franken kalkulierte.

Rund 960‘000 Franken durch Nachsteuerverfahren

Wie der Antwort des Stadtrates zu entnehmen ist, fällt der tatsächliche Betrag wesentlich tiefer aus: In den Jahren 2014-2017 hat die Stadt 960‘000 Franken aus 89 sogenannten «Nachsteuerverfahren» eingenommen. Zu einem Nachsteuerverfahren kann es kommen, wenn eine steuerpflichtige Person sich selbst anzeigt oder wenn die Veranlagungsbehörde einen Verdachtsfall entdeckt. Ob letztlich ein Verfahren eingeleitet wird, entscheidet die kantonale Steuerbehörde.

«Wenn einzelne Personen ihre Gelder vor dem Fiskus verbergen, fällt das auf die Allgemeinheit zurück, die aus diesem Grund mehr Steuern zahlen muss. Am härtesten trifft es dann arme Leute.»

Arie Bruinink geht davon aus, dass die effektiven Steuerausfälle deutlich höher sind: «Es ist mit einer Dunkelziffer von Fällen zu rechnen, die gar nie bekannt werden.» Der Interpellant fordert deshalb: «Das Bankgeheimnis müsste aufgehoben werden.»

Wird nach Steuersündern gefahndet?

Weiter hatte er vom Stadtrat wissen wollen, ob aktiv nach Steuerhinterziehern gesucht und was unternommen werde, um Steuerausfälle zu reduzieren. Gemäss dessen Antwort würden sämtliche Verdachtsfälle durch die Veranlagungsbehörde gemeldet. Ausserdem würden Hinweise oder Anzeigen, die bei der Steuerbehörde eingehen, der Dienstabteilung Spezialdienste zur Abklärung weitergeleitet. Die aktuell eingesetzten Mittel und Ressourcen zum Erhalt der Steuergerechtigkeit erachtet der Stadtrat als genügend.

«Es ist mit einer Dunkelziffer von Fällen zu rechnen, die gar nie bekannt werden.»

Interpellant Bruinink ist überzeugt, dass die den Behörden zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Fiskuskontrolle auch zur Anwendung kommen. Doch: «Diese Möglichkeiten sind aufgrund des Bankgeheimnisses beschränkt.» Dass auf kommunaler Ebene dagegen nicht viel zu machen ist, sei ihm klar: «Den Gemeinden sind die Hände gebunden.» Als weiteren Schritt müsse man ein Vorgehen auf kantonaler respektive nationaler Ebene prüfen. «Das Problem ist bei den Grünen schon länger ein Thema», so Bruinink. Was in Zukunft in Sachen Steuerhinterziehung getan werde, wolle er abklären.