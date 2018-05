Freut sich auf einen regen Besucheraufmarsch am Stadtfest Illnau-Effretikon: OK-Chef Marco Nuzzi. (Foto: Nathalie Guinand)

Das Illnau-Effretiker Stadtfest geht in die nächste Runde. Drei Jahre nachdem ein neues Organisationskomitee den Anlass wiederauferstehen liess, soll der grösste Anlasses der Stadt wieder rege Besucher anziehen. OK-Präsident und Stadtrat Marco Nuzzi (FDP) freut sich darauf; «Unter den Gästen sind auch viele Heimweh-Illnauer und Heimweh-Effretiker», sagt er.

30 Vereine und über 40 Marktfahrer sollen für ein breites Angebot an Getränken und Speisen sorgen. 1000 Helfer stehen schätzungsweise im Einsatz. Für Marco Nuzzi ist das «Effifäscht» Werbung für die Stadt nund ein «hoffentlich gelungenes Fest für die Bevölkerung Illnau-Effretikons». Fehlt noch eine Essenz, damit Volksfeststimmung aufkommt: Wetterglück.

Das «Effifäscht» 2018 im Überblick:

Die Bahnen

Die Bahnen des Lunaparks sind auf dem Märtplatz und auf dem Parkplatz an der Hinterbüelstrasse zu finden und erfreuen sich besonders bei Kindern und Jugendlichen grosser Beliebtheit. Welche Fahrgeschäfte in Effretikon für den Adrenalinkick sorgen, bleibt bis zum Fest-Auftakt gemäss OK-Chef Marco Nuzzi das Geheimnis der Betreiber. Gelüftet werden soll es erst mit dem Startschuss am Freitag. Eine Bahn wie der «freie Fall» 2015 gibt es aber nicht.

Die Vereine

30 Vereine und über 40 Marktfahrer sorgen am «Effifäscht» für das leibliche Wohl. Sie sprechen sich bezüglich des Angebots vorgängig ab, so dass es nicht zu einer direkten Konkurrenzierung kommt. Ohne das tatkräftige Engagement der Vereine ginge nichts, sagt OK-Chef Marco Nuzzi. «Die Helfersuche ist eine grosse Schwierigkeit, mit der sich alle Vereine konfrontiert sehen.» Dies war einer der Hauptgründe dafür, weshalb das Stadtfest im 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt wird.

Die Show

Das Unterhaltungsprogramm des «Effifäschts» läuft über alle drei Tage. Auf der Eventbühne beim Bahnhof Effretikon treten insgesamt rund 20 Musik- und Tanzgruppen auf. Darunter sind eine Schülerband aus Weisslingen und verschiedene Tanzformationen wie etwa Dynamint aus Pfäffikon, Real01 aus Rüti oder das bekannte Zürcher Label Iriserena danse. Im Vereinszelt spielen ausserdem die Stadtmusik Illnau-Effretikon und die Stadtjugendmusik. Zudem bieten auch verschiedene Vereine Unterhaltung mit Live-Formationen und DJs.

Speis und Trank

Raclette, Fisch-Chnusperli, Paella, Crépes Tex Mex und allerlei Grilladen. Das kulinarische Spektrum am Illnau-Effretiker Stadtfest reicht weit. Speziell: Die deutsche Partnerstadt Grossbottwar bietet einige der Tropfen aus dem Weinbau im Bottwartal nordöstlich der Stadt Stuttgart an. Am Abend dürften die vielen Bars wie etwa die des Vereins Dorfchilbi Illnau, der Pfadi oder des Turnvereins Effretikon gut besucht sein. Für Minderjährige bietet die Jugendarbeit alkoholfreie Drinks.

Die Kosten

80‘000 Franken beträgt das Budget für das «Effifäscht». Die Stadt Illnau-Effretikon unterstützt das OK beziehungsweise den Anlass nicht finanziell, ist aber durch eine Leistungsvereinbarung ein wichtiger Partner. Unter anderem unterstützen die Abteilung Sicherheit und Tiefbau den Festanlass. Zusätzlich finanziert sich der Anlass mit den Einnahmen der Standgebühren und den Beiträgen von Sponsoren. Das Stadtfest Illnau-Effretikon soll der Stadt als Werbung nach draussen dienen und ein gelungenes Fest für die Bevölkerung werden, sagt Marco Nuzzi.