Die SBB erneuern am kommenden Wochenende tagsüber und auch in der Nacht die Gleise zwischen Effretikon und Kemptthal. Während dieser Zeit kommt es von Samstag, 2. Juni, bis Sonntag, 3. Juni, bei den Zügen der Linien S8 und S24 auf der Strecke zwischen Effretikon und Winterthur in beiden Richtungen zu Zugsausfällen, wie die SBB in einer Mitteilung schreiben. Die Nacht-S-Bahnen verkehren fahrplanmässig.

Im Fernverkehr fallen zwischen Zürich HB, Zürich Flughafen und Winterthur in beiden Richtungen der IR37 Basel–St. Gallen und der IR75 Zürich HB–Konstanz aus. Andere Interregio-Linien sowie die Linien der InterCity-Züge sind nicht betroffen.

Zusätzliches Umsteigen

Reisende von und nach Zürich Flughafen müssen bei einigen Verbindungen in Zürich HB oder Winterthur zusätzlich umsteigen. Auch kann es zwischen Zürich HB und Winterthur zu Verspätungen und angepassten Abfahrtszeiten kommen.

Die SBB bittet Reisende, die entsprechende Verbindung in der SBB Mobile App oder im Online-Fahrplan zu prüfen. Bei Fragen kann man beim Rail Service per Telefon 0848 44 66 88 anrufen. Zusätzlich bitten die SBB die Reisenden, die elektronischen Informationsanzeigen sowie die Lautsprecherdurchsagen im Zug und am Bahnhof zu beachten. (zo)