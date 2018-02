Während die Vogelbuckstrasse saniert wird, wird der Verkehr im Gegenuhrzeigersinn geführt. Die Bushaltestelle Vogelbuck in Richtung Bahnhof kann weiter benutzt werden. (Foto: Screenshot Google Streetview)

Die Quartiererschliessung «Vogelbuck» in Effretikon wurde Mitte der Sechzigerjahre erstellt. Inzwischen sei die Vogelbuckstrasse sanierungsbedürftig, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.Die Effretiker ewp AG hat nun ein Projekt ausgearbeitet, das die komplette Erneuerung des Belags im Strassen- und Gehwegbereich vorsieht. Gleichzeitig soll die Strassenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten umgerüstet werden.

Für das gesamte Projekt bewilligte der Stadtrat gebundene Ausgaben von 550‘000 Franken. Aufgrund der durchgeführten Submission wurden die Tiefbau- und Belagsarbeiten an die Kibag Bauleistungen AG, Winterthur, vergeben. Die Bauarbeiten sind von Ende April bis Ende August vorgesehen.

Der Verkehr wird während der Bauphase einspurig im Gegenuhrzeigersinn geführt. Die Bushaltestelle Vogelbuck in Richtung Bahnhof kann auch während den Bauarbeiten benutzt werden. Die Haltestelle in Richtung Kyburg wird provisorisch an die Verbindungsstrasse «Im Rosswinkel» verlegt. (zo)