Bald sind Sie Nationalrat. Überrascht?

Fabian Molina: Völlig. Zuerst bin ich erschrocken, dann habe ich mich gefreut und nun spüre schon ich die Verantwortung auf meinen Schultern lasten. Seit die Nachricht am Sonntag bekannt wurde, bin ich praktisch nur noch am Telefonieren.

Was bedeutet das unverhoffte Mandat für Sie?

Der Einzug in den Nationalrat bedeutet für mich eine grosse Umstellung, sowohl beruflich als auch privat, wo ich Abstriche machen werden muss. Das versuche ich zu bewältigen.

Was ändert sich denn?

Das Nationalratsmandat ist sehr zeitintensiv. Ich werde viel mehr in Bern sein müssen. Auch gibt es ganz praktische Fragen, wie etwa, was ich anziehen soll, ob ich da noch etwas kaufen muss. Oder auch, wie ich die auf mich zukommenden Aktenberge ablegen soll – auch da werde ich noch das eine oder andere Möbel kaufen müssen.

Wo werden Sie Abstriche machen müssen?

Heute schon weiss ich, dass ich meinen Kantonsratssitz wieder abgeben werde. Ich bin kein Fan von Doppelmandaten. Dann muss ich schauen, wie es mit meinem Job in der Entwicklungspolitik bei der Hilfsorganisation Swissaid weitergehen soll. Das aktuelle Semester meines Geschichts- und Philosophiestudiums, während dem meine Bachelorarbeit ansteht, kann ich jedenfalls ziemlich sicher streichen.

Sie werden am 15. März vereidigt. Was steht bis dann an?

Ich werde mich in die Kommissionsthemen einarbeiten müssen. Mein Vorgänger Tim Guldimann war ja in der aussenpolitischen Kommission.

Und Sie werden seinen Platz übernehmen?

Das wird die Fraktion entscheiden.

Wäre die aussenpolitische Kommission Ihr Favorit?

Ja, ich würde gerne dort Einsitz nehmen. Aber entscheiden wird wie gesagt die Fraktion.

Welche Kommission wäre nichts für Sie?

Das ist schwer zu sagen. Ich denke, es gibt keine Kommission, in der ich mich gar nicht sehen würde.

Sie treten die Nachfolge von Tim Guldimann an, der nur zweieinhalb Jahre in Bern sass. Inwiefern führen Sie seine Politik weiter?

Auf jeden Fall verbindet uns die Pro-Europäische Haltung sehr stark.

Wer neu ins Bundeshaus zieht, nimmt sich normalerweise Zeit, ist zu Beginn eher still. Sie sind aber als lautstarker Politiker bekannt, der kaum ein Blatt vor den Mund nimmt. Wie machen Sie das in Bundesbern?

Ich denke, ich werde es zuerst einmal ruhig angehen, den ganzen Betrieb, die Abläufe und Prozesse beobachten. Allerdings geniesse ich einen Startvorteil, da ich als Juso-Präsident schon viel Kontakt mit einigen meiner künftigen Fraktionskollegen hatte und auch die fraktionsinternen Abläufe kenne. Mit dem verwinkelten, riesigen Bundeshaus werde ich zu Beginn sicher meine Mühe haben – ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn.

Und wie laut werden Sie poltern?

Da kann ich mich schon zurückhalten. Es ist wichtig, zu sehen, dass man in der Politik verschiedene Rollen hat. Als Juso-Präsident musste ich Themen unter die Leute bringen und das ging – leider, muss ich sagen – meist nur, wenn ich provozierte. Im Nationalrat werde ich eine andere Rolle übernehmen. Eine Rolle, die ich aus meinen sechs Jahren Parlamentserfahrung in Illnau-Effretikon und dem halben Jahr im Kantonsrat ebenfalls schon kenne.

Wie sieht die aus?

Unter vier Augen oder hinter verschlossenen Türen pflege ich einen ganz anderen Umgang mit meinen Kollegen, als wenn es darum geht, öffentlich auf den Punkt zu kommen.

Mit Ihren 27 Jahren werden Sie das jüngste Parlamentsmitglied sein. Macht Sie das stolz?

Speziell stolz macht mich das nicht. Es waren die Umstände, die mich so weit brachten: Vor einem Jahr war ich auf dem ersten Ersatz-Platz für den Kantonsrat und zog fast unmittelbar ein. Im Nationalrat nun dasselbe. Ich finde es einfach wichtig, dass es überhaupt Nachwuchs gibt. Dass unsere Generation gehört wird. Denn uns beschäftigen andere Themen, wir haben andere Ideen als die älteren Generationen.