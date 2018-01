Es war nicht der verbale Schlagabtausch, wie man es zwischen Weltwoche-Verleger Roger Köppel (Nationalrat, SVP) und Fabian Molina (Kantonsrat, SP) hätte erwarten können. «Tele Züri» lud die beiden am Montagabend in die Sendung «Talk Täglich» und liess sie über die Frage diskutieren, ob das WEF in Davos der Schweiz eine phantastische Plattform bietet oder lediglich eine Bühne für ein nutzloses Schaulaufen sei.

Während Roger Köppel bei seinen Antworten öfters süffisant lächelte und praktisch keinen Giftpfeil in Richtung Fabian Molina schoss, brachte der Illnauer seine Botschaft mit seinem gewohntem Biss ans Publikum. Er bezeichnete US-Präsident Donald Trump, den Schlussredner am diesjährigen WEF, nochmals als Hassprediger. «Trump fällt nur durch nationalistische, rassistische und frauenfeindliche Politik auf!», sagte Molina.

Köppel entgegnete darauf: «Donald Trump wird in seinem Stuhl zittern, wenn er hört, wie sie in dieser Sendung gegen ihn austeilen.» Mit einem Grinsen quittierte er Molinas Aussagen als «leicht überzeichnete Vorurteile» gegenüber dem US-Präsidenten.

«WEF löst keine Konflikte»

Auch mit anderen Vorurteilen räumte Köppel auf. «Es ist nicht der richtige Weg, alle WEF-Teilnehmer als Verbrecher zu sehen», so der Nationalrat. Der Anlass könne zwar keine Konflikte lösen, bringe aber wichtige Personen an einen Tisch.

Molina konnte er mit diesem Argument nicht umstimmen. Die Akteure am WEF hätten kein Interesse daran, an der globalen Ungleichheit oder am Klimawandel etwas zu ändern. Der Anlass sei nutzlos.

Abstimmung übers WEF?

Bei zwei Punkten waren die beiden Politiker gleicher Meinung: Der Absagegrund für eine Anti-WEF-Demonstration in Davos («ausserordentliche Schnee- und Platzverhältnisse») sei gesucht. Und die stolzen 9,5 Millionen Franken für Sicherheitsmassnahmen während des WEFs dürfe man durchaus in Frage stellen. Schliesslich stimme man auch über die Durchführung der Olympischen Winterspiele im Wallis ab. «Schauen wir, dass es solch eine Abstimmung auch übers WEF gibt», sagte Molina.

Köppel fragte rhetorisch in die Runde, ob er als Verfechter der direkten Demokratie gegen diese Abstimmung sein könne. Einen Seitenhieb liess er dann aber noch folgen: Die Schweiz müsse wegen linken Krawallbrüdern so viel Geld für die Sicherheit in die Hand nehmen.

Molina schloss die Diskussionsrunde damit ab, dass er bei einer allfälligen Abstimmung übers WEF froh um die Unterstützung von Roger Köppel sei.