Als die Polizeien von Volketswil und Illnau-Effretikon am Samstagabend eine Geschwindigkeitskontrolle an der Usterstrasse in Illnau durchführten, wurde ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 156 km/h, anstelle der erlaubten 80 km/h ausserorts, gemessen. Ihm sei der Führerausweis an Ort und Stelle abgenommen worden, teilt die Stadtpolizei Illnau-Effretikon mit. Zudem müsse er sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Während der gleichen Kontrolle mussten zwei weitere Personenwagenlenker zur Anzeige gebracht werden. Beide waren mit einer Geschwindigkeit von jeweils 118 km/h unterwegs. (zo)