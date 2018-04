16:30

Bevor es zur Wahlfeier geht analysiert der frischgewählte Neu-Stadtrat Erik Schmausser (GLP) sein Resultat. Ihn habe insbesondere die Abwahl von Urs Weiss sehr überrascht. «Ich bedaure dies für ihn sehr», so Schmausser. Sein Vorteil sei es gewesen, dass er als der einzige Kandidat aus der politischen Mitte angetreten war und einen lebendigen Wahlkampf geführt habe. Im Hinblick auf die Ressortverteilung in der Illnau-Effretiker Exekutive meint Schmausser, der sich in Umwelt- und Energiethemen zuhause fühlt, dass ihn das Ressort Hochbau reizen würde.