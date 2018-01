Claudio Jegen, der für die Jungliberalen im Gemeinderat Illnau-Effretikon sitzt, fordert den Stadtrat mittels Postulat auf, die Erstellung eines Sportkonzeptes zu prüfen. Zudem soll eine Ansprechperson für die Sportvereine definiert werden.

Das Ressort Jugend und Sport wird es im Stadtrat von Illnau-Effretikon ab Mitte 2018 nicht mehr geben. Es fällt, wie auch das Ressort Gesundheit, der Verkleinerung des Stadtrates von sieben auf neun Personen zum Opfer. Die Aufgaben werden auf die übrigbleibenden Ressorts verteilt werden, für das Sportzentrum wird neu das Hobchbauressort zuständig sein.

Dem Jungliberalen Gemeinderat Claudio Jegen reicht das nicht. Damit auch die kleinen Verein überleben könnten, brauche es mehr, so Jegen. Deshalb fordert er in seinem Postulat vom 14. Dezember, dass der Stadtrat die Erstellung eines Sportkonzeptes prüfe. Denn Sport und Sportförderung seien wichtige Aufgaben der Stadt. «Es wäre ein Fehler, sie an Bedeutung verlieren zu lassen», sagt Jegen. Ein Konzept könne dabei helfen.

Gute Rahmenbedingungen bieten

Die Sportförderung sei wichtig, weil es gleich mehrere positive Effekte habe, so Jegen. Einerseits wirke sich Bewegung positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. «Andererseits leisten die Sportvereine auch einen wichtigen Beitrag zum sozialen Leben in der Gemeinde.» Und ein intaktes Gemeindeleben verhindere wiederum eine «Schlafstadt Illnau-Effretikon».

Das geforderte Sportkonzept soll sicherstellen, dass den Illnau-Effretiker Sportvereinen gute Rahmenbedingungen geboten würden, schreibt der Jungliberale in seinem Postulat und verweist auf andere Städte wie Uster, welches seit 2008 ein solches hat.

Ganz neu ist Jegens Idee nicht: Schon 2006 hatte der damalige SVP-Gemeinderat Urs Käppeli, ebenfalls per Postulat, ein Sportkonzept gefordert. «Weil es damals ja das Ressort gab, war es wohl weniger nötig», so Jegen. Jetzt sei die Zeit aber reif.

Ansprechperson für Vereine

Zusätzlich regt Jegen in seinem Postulat an, dass eine Person als Verantwortliche für den Sport eingesetzt wird. «Die Sportvereine brauchen einen klar definierten Ansprechpartner.» Einen neuen Bereichsleiter für den Sport will Jegen aber trotzdem nicht. «Das würde neue Stellenprozente nach sich ziehen, das ist nicht mein Ziel.» Diese Aufgabe soll in den bestehenden Stellenprozenten untergebracht werden, so der Jungliberale. Er glaube, dass die Kapazität dafür vorhanden sei.

Mitunterzeichnet wurde das Postulat von den weiteren Gemeinderäten der Jungliberalen sowie der FDP.