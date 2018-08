Die derzeitigen Blutreserven reichen noch für rund zwei Tage, erforderlich seien jedoch Reserven für mindestens sieben Tage, schreibt die Stiftung Zürcher Blutspendedienst SRK in einer Mitteilung. Ein jährlich wiederkehrender Grund für die Knappheit ist der Rückgang an Blutspenden während der Sommerferien. Dazu kam allerdings, dass in den letzten vier Wochen der Bedarf an Blutprodukten um zehn Prozent höher war als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Weniger Neuspender

Gemäss Beat M. Frey, dem Direktor von Blutspende Zürich, ging die Anzahl der Neuspender in den letzten Jahren zurück. Gleichzeitig reduzierte sich aber auch der Bedarf an Spenderblut. Dies etwa, weil neue Operationsmethoden weniger Blutverlust verursachten. Auch werde Blutarmut nicht mehr mit Blut, sondern mit Medikamenten behandelt, so Frey.

Wird es bezüglich Reserven sehr knapp, helfen sich die Blutspenderegionen gegenseitig aus. Aus dem Ausland wird aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen kein Blut importiert.

Spendezentrum in Uster

Um den aktuellen Mangel zu beheben, ruft die Blutspendedienst Zürich die Bevölkerung zum Blutspenden auf. Das Blutspendezentrum der Region befindet sich in Uster neben dem Spital, eine Liste von weiteren Zentren und Spendenaktionen gibt es unter www.blutspendezuerich.ch. (zo)