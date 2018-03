Der 34-jährige Andreas Furrer will in Illnau-Effretikon Friedensrichter werden. (Foto: PD)

Andreas Furrer ist in Wermatswil aufgewachsen und wohnt seit 2010 in Effretikon, wo er ein breites Netzwerk aufgebaut hat. Er ist gelernter Schreiner und holte nach sechs Jahren beruflicher Praxis an der kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene die Matura nach. Nach einigen Semestern Psychologie und Recht an der Universität Zürich kehrte er ins Berufsleben zurück und arbeitet heute als Freelancer hauptsächlich im Messebau, wie es in einer Mitteilung der SP Illnau-Effretikon / Lindau heisst. Nun kandidiert Furrer als Nachfolger von Barbara Scheidegger (SP) für das Friedensrichteramt.

«Seine vielfältige Ausbildungspalette und seine breite Berufspraxis von Andreas Furrer sowie seine ausgleichende und differenzierte Art bilden eine optimale Grundlage für eine Tätigkeit, welche die Fähigkeit erfordert, mit Leuten unterschiedlicher sozialer und beruflicher Herkunft umgehen zu können», schreibt die SP. Sie portiert den 34-Jährigen für die Ersatzwahl, die am Abstimmungssonntag vom 10. Juni stattfindet. (zo)