Die Stadträte Samuel Wüst, Salome Wyss und Stadtpräsident Ueli Müller (von links) nach den Wahlen 2014. Die drei SP-Politiker kandidieren auch an den Erneuerungswahlen im April. (Archivbild: Carole Fleischmann)

An ihrer Sektionsversammlung hat die SP Illnau-Efretikon/Lindau ihre Kandidierenden für die kommenden Wahlen sowie das Wahlprogramm bestätigt und verabschiedet. Mit Stadtpräsident Ueli Müller, Sicherheitsvorsteherin Salome Wyss und Sozialvorstand Samuel Wüst stelle die Partei drei erfahrene und engagierte Stadtratsmitglieder, heisst es in einer Mitteilung.

Im Hinblick auf die anstehende Neuorganisation der Verwaltung sei Kontinuität auf Stadtratsebene zentral.

18 Kandidaten für Parlament

Für die Wahl in den Gemeinderat wird eine Liste mit 18 Personen präsentiert. Von den bisherigen SP-Mitgliedern im Parlament treten Adrian Kindlimann und Daniel Nufer zurück, heisst es in der Mitteilung weiter. Angeführt wird die Liste, die insgesamt 18 Kandidierende umfasst, von Markus Annaheim, erster Vizepräsident des Grossen Gemeinderats. Ebenfalls wieder zur Wahl stellen sich David Gavin, Stefan Hafen, Brigitte Röösli und Maxim Morskoi. Weiter kandidieren unter anderen die Effretiker Andreas Furrer, Regula Hess, Felix Tuchschmid und Vedat Tüzer.

Monika Kaufmann und Aime Tuchschmid freuen sich darauf, auch in der kommenden Legislatur ihre Erfahrungen in die Schulbehörde, Bettina Lennström in die Sozialbehörde einbringen zu dürfen. (zo)