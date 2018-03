Der Zürcher Regierungsrat hat Fabian Molina als gewählter Nationalrat erklärt. So heisst es in einer Mitteilung. Der 27-jährige Illnauer Ex-Juso-Chef und Zürcher Kantonsrat rückt an Stelle des zurückgetretenen SP-Nationalrats Tim Guldimann nach. Der ehemalige Schweizer Botschafter in Berlin tritt am 14. März aus den Nationalrat zurück. Guldimanns Begründung: Es sei schwierig, «in einem Milieu zu leben und in einem anderen Milieu Politik zu machen». (sda/zo)