Noch bis am Dienstag, 7. August, finden in Kyburg jeden Abend klassische Konzerte statt.

Dem Publikum schien es zu gefallen. Einige hörten in sich versunken zu. Andere klatschten bei den feurigen Gitarren des Trios Elogio eifrig mit.

Das Minetti Quartett (v.l.n.r.) Maria Ehmer (Violine), Anna Knopp (Violine), Leanhard Roczek (Violoncello) und Milan Milojicic (Viola) aus Österreich haben das Publikum in Kyburg verzaubert.

Im Hof von Schloss Kyburg hat am Freitagabend das internationale Musikfestival «Kyburgiade» begonnen. (Fotos Mirjam Müller)

Am Freitagabend feierte das internationale Musikfestival auf Schloss Kyburg seinen Auftakt mit einer Reise in den Süden. Getreu dem diesjährigen Motto «Der Sonne entgegen» überzeugten das österreichische Minetti Quartett, der kosovarische Gitarrist Petrit Ceku sowie Stammgast Josef Gilgenreiner am Kontrabass mit einer musikalischen Reise von Klassik bis zu brasilianischem Jazz.

Den rund 400 Zuhörerinnen und Zuhöhrern gefiel das auf der ­Bühne dargebotene musikalische Crossover. Von dem anhaltend schönen Wetter sollte das Open-Air-Festival auch noch in den kommenden Tagen profitieren können.

Am Samstagabend zeigt der künstlerische Leiter Markus Schirmer in der Rolle Beethovens am Klavier, wie sich die heitere ­Seite

des Komponisten anhört. Der Schweizer Schauspieler Walter Küng liest dazu literarische ­Texte vor. Die Kyburgiade dauert noch bis kommenden Dienstag, 7. August. zo