Startet am Samstag oder Montag den Liquidationsverkauf: Die OVS-Filiale in Hinwil. (Foto: Seraina Boner)

Die Würfel sind gefallen. Die OVS-Filialen im Wetziker Oberlandmärt, in der Hinwiler Wässeri und im Effretiker Effimärt werden ihren Liquidationsverkauf demnächst starten, wie einer Liste auf der OVS-Website zu entnehmen ist. Von den über 140 Filialen in der Schweiz sind von derselben Massnahme insgesamt 132 betroffen. Bei den anderen elf Läden startet die Liquidation zu einem späteren Zeitpunkt.

Laut einem OVS-Mediensprecher geht dieser Liquidation am Samstag oder am Montag los. Er unterstreicht: «Nicht die Läden werden liquidiert, sondern die Ware. Mit diesem Geld muss die Sempione Fashion AG, die die Läden betreibt, versuchen die Gläubiger und die Mitarbeiterlöhne zu bezahlen.» Der Liquidationsverkauf sei über die nächsten zwei Monate hinweg vorgesehen. In dieser Zeit wolle das Modehaus auch Gespräche mit möglichen Nachfolgern führen. «Es ist zu hoffen, dass ein Teil der Läden von einem neuen Betreiber übernommen wird», so der Mediensprecher.

Noch keine Kündigungen

Kündigungen seien bislang nicht ausgesprochen worden. Allerdings hätten die Mitarbeiter einen Brief erhalten, in dem eine Massenentlassung angekündigt und auf das dadurch in Gang gesetzte Konsultationsverfahren hingewiesen wird. Dieses Verfahren läuft bis am 20. Juni. «Danach wird es mit groser Wahrscheinlichkeit eine Massenentlassung geben», sagt der Mediensprecher. «Uns ist bewusst, dass das für die Mitarbeiter eine sehr schwierige Situation ist. Aber letztlich lässt sich die Massnahme wohl nicht vermeiden.»