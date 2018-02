Der A1-Abschnitt Zürich-Ost bis Effretikon wird 2018 umfassend saniert. Der Belag wird auf einer Länge von 10,4 Kilometern beidseitig durch einen lärmarmen Belag ersetzt. An Brücken, Rampen und weiteren Bauwerken werden gezielte Sanierungs- und Verstärkungsmassnahmen ausgeführt.

Zudem wird die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung ersetzt und ein neues, digitales Verkehrsmanagement eingerichtet, das bis 2021 in Betrieb genommen wird. Hierfür werden 40 neue Signalportale erstellt. Anpassungen an den Markierungen sollen helfen, den Verkehr besser zu entflechten und die Verkehrsführung zu optimieren,wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) in einer Medienmitteilung schreibt

Im Rahmen des Projekts werden ausserdem Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Umweltschutzes realisiert, schreibt das ASTRA weiter. Grundwasserschutzzonen sollen besser geschützt und Entwässerungs- und Sickerleitungen instand gesetzt werden.

Rampe in Uster für Lastwagen gesperrt

Die Hauptarbeiten 2018 konzentrieren sich auf ein rund 3,5 Kilometer langes Teilstück westlich und östlich der Verzweigung Brüttisellen und starten nach den Osterfeiertagen anfangs April mit dem Einrichten der provisorischen Verkehrsführung. Die Bauarbeiten seien so geplant, dass der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt werde.

Je Fahrtrichtung werden durchgehend drei Fahrspuren zur Verfügung gestellt, wobei einzelne Fahrspuren temporär verschmälert werden. Im Baustellenbereich wird die Geschwindigkeit temporär angepasst. Es sei nicht zu vermeiden, dass in den späteren Bauphasen des Jahres 2018 die Einfahrtrampe Uster der A53 in Fahrtrichtung A1 Bern/Zürich für Lastwagen gesperrt werden müsse, so das ASTRA. Man werde in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich für einen Zeitraum «verträgliche Umfahrungsrouten» ausschildern. Arbeiten, die einen temporären Spurabbau oder die Sperrung von Rampen erfordern, würden in der verkehrsarmen Zeit, das heisst nachts oder während der Ferienmonate, umgesetzt.