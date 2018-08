Das «Lädelisterben» geht weiter und viele werden das frische Gipfeli, den Sonntagszopf und auch die persönliche Bedienung der Bäckerei Mühlebach in Effretikon vermissen. (Foto: PD)

Als Peter Mühlebach seine Bäckereien am 21. Juli schloss, sicherte er seinen Mitarbeitenden zunächst zu, ihnen den Lohn zu zahlen. Am Montag darauf meldete er jedoch Konkurs an. Sämtliche Vermögenswerte sind seither versiegelt. «Zum Konkurs habe ich mich erst entschlossen, als ich erfuhr, dass meine Mitarbeitenden den Lohn von der Insolvenzversicherung bekommen», sagte Peter Mühlebach gegenüber «Der Landbote».

Private Haftung

Weil die Firma Mühlebach eine Kollektivfirma mit voller Haftung für die Inhaber ist, müssen er und seine Frau überdies mit ihrem gesamten privaten Besitz für die Schulden der Bäckerei aufkommen.

Betroffen vom Konkurs sind der Produktionsbetrieb in Stadel bei ­Nie­derglatt und Verkaufsstellen in Glattfelden, Buchs, Effreti­kon-Illnauerstrasse, Effretikon-Bahnhof und Winterthur. Insgesamt beschäftigte der Bäckereibetrieb 50 Mitarbeitende.